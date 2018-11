Cum arata noile propuneri de uniforme pentru militarii romani, create de designerul Ciucu (Galerie foto)

*Foto: Facebook/Armata Romaniei

Sacouri, parpalace, paltoane, chipiuri, fuste peste genunchi pentru doamne si palarii elegante pe nuante de crem si albastru din lana si cordura (un poliester modern - n.red.) au fost etalate pe podiumul de la Cercul Militar.Seful Directiei logistice a Statului Major al Apararii, generalul de brigada Constantin Negrea, prezent la eveniment, a afirmat ca tinuta de acum a militarilor este atestata din anul 1939, iar prin aceste propuneri se incearca "o ridicare a imaginii armatei romane" prin eleganta si prestanta."Este o perioada destul de lunga de timp si am simtit nevoia sa ridicam imaginea armatei romane prin eleganta, prestanta si prin atitudine. Nu poti sa porti uniforma daca nu ti-a ajuns la inima, drept urmare o vom prezenta in toate garnizoanele din tara.Vom astepta parerile colegilor nostri, opiniile, daca vor sa modifice, ii asteptam cu drag. Mi-au placut, sunt atragatoare, au o linie de eleganta, dau o imagine a militarilor. Haina il defineste pe militar.Fiecare natiune pentru armata proprie are o definitie proprie care pleaca de la uniforma. (...) Avem o schimbare de paradigma, avem o tinuta de oras si de serviciu si o tinuta combat pentru lupta, pentru teatrele de operatii", sustine generalul Negrea.Propunerile pentru noile uniforme de oras ale Fortelor Terestre si Fortelor Aeriene au fost create pro bono de catre designerul vestimentar Alexandru Ciucu, furnizor oficial al Casei Regale a Romaniei.Creatorul de moda a spus ca, punctand ca tinutele create pentru militarii romanii reprezinta cadoul sau pentru tara in Anul Centenar."Multumesc pentru oportunitatea de a scrie istorie, pentru ca intr-un fel sau altul asta este o istorie vestimentara. Este un proiect imens in care m-am implicat cu mare placere, pro bono, pentru ca il consider cadoul meu pentru tara intr-un an centenar.In curand se implineste un an fara regele Mihai, personal, dedic aceasta colectie de uniforme memoriei Majestatii Sale. (...) Este o colectie dedicata regelui Mihai pentru ca a existat o legatura foarte stransa intre regele Mihai si Armata Romana", a afirmat Ciucu la finalul prezentarii.Designerul a dezvaluit caca nuanta in colectia sa,, de la care s-a inspirat in mod special pentru palaria de dama, precum si armata italiana, pentru hainele cambrate."Suntem o echipa de 15 oameni la atelier si am facut munca asta in 15 luni, aproape, desi munca noastra efectiva nu s-a desfasurat pe toata perioada asta - mai mult a durat comanda de tesatura (...) . Am avut si neplaceri, nu au iesit din prima si au trebuit refacute hainele de terestru, pentru ca nu era codul pe care ni-l doream noi", a spus creatorul de moda.Cea mai mare provocare a lui Alexandru Ciucu a fost sa nu copieze de la altii si nici sa nu se autoplagieze."Palariile doamnelor ne-au dat ceva mai mult de furca, pentru ca am mers pe varianta clasica din fetru. Restul chipiurilor de barbati sunt facute din tesatura tot pe un model clasic, dar cu niste mici modificari inspirate din armata britanica. (...)Am incercat sa evit primul impuls, de a face un chipiu barbatesc aproape de cel al carabinierilor, ca sa nu zic de cel nazist, pentru ca ele sunt similare, se inspira unul din celalalt", a mentionat Ciucu.El a precizat ca la sacou principalul element de noutate este vipusca in contrast, pe care o gasim doar de la gradul de ofiter in sus."Ea exista ca element de constructie si la subofiteri si la soldati, dar nu e in contrast. Practic, am facut ca uniforma de ofiter si de general sa fie mult mai usor recognoscibila. Ne dorim sa fie o uniforma iubita, si nu una impusa. Oamenii sa o poarte cu drag, sa simta ca se regasesc in ea", a mai spus designerul.Unul dintre militarii care au prezentat o parte dintre uniforme, sergentul Danut Harnea, a spus ca se simte foarte bine in noua tinuta, este confortabila, iar locotenentul Cristina Dumitru, unul dintre militarii manechini cu aceasta ocazie, a adaugat ca este la moda si uniforma trebuie sa aiba o anumita eleganta si prestanta.La eveniment a participat si ministrul Apararii, Gabriel Les, care l-a felicitat pe designerul Alexandru Ciucu si a spus ca se simte discriminat, pentru ca noile tinute nu sunt pentru cei cu burta."Nu imi pare rau ca am venit in aceasta seara aici, insa ma simt un pic discriminat. Toate propunerile de sacouri care au fost prevazute fara burta si cred ca aici trebuie sa mai lucram putin", a spus Les.La finalul prezentarii, seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, i-a conferit designerului Alexandru Ciucu in semn de apreciere Emblema de onoare a Statului Major al Apararii.Crearea noilor uniforme militare de oras si de serviciu a avut in vedere toate categoriile de personal militar si va cuprinde intreaga gama de articole vestimentare militare.In primele luni ale anului 2019, modelele propuse vor fi prezentate in garnizoanele din tara, pentru ca militarii, in activitate sau in rezerva, sa isi exprime opinia, sub forma unor chestionare de evaluare. Apoi, se va desfasura testarea operationala a noilor modele, pentru a se putea trece la echiparea Armatei Romaniei cu noile uniforme militare de oras si de serviciu.