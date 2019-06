Cum arata noua interfata a sistemului de rachete Patriot. Zici ca ai in fata un joc video

Ziare.

com

In plus, aceasta simplifica misiunile militare si training-urile operationale, potrivit unui comunicat de presa remis miercuri"Inginerii Raytheon vor integra in cadrul PDB 8.1., urmatoarea etapa de modernizare a sistemului Patriot, o Interfata Warfighter-Machine, pe scurt WMI. Aceasta noua tehnologie de comanda si control le va permite partenerilor care folosesc sistemul de Aparare Antiaeriana Patriot sa vizualizeze date complexe prin intermediul unei interfete noi, mai usor de utilizat.WMI inlocuieste formele pixelate si sistemul complex de directoare din versiunea precedenta cu vizualuri 3D, pagini de status usor de citit si functii de cautare ce le sunt foarte familiare oricarui pasionat de jocuri video", conform sursei citate.De altfel, testele efectuate de Raytheon au aratat ca WMI imbunatateste timpii de reactie ai soldatilor si scade riscul aparitiei de erori in timpul misiunilor militare.In plus, interfata reduce timpul necesar familiarizarii operatorilor cu modul de utilizare al Patriot."Raytheon imbunatateste si modernizeaza permanent sistemul Patriot astfel incat sa se asigure ca acesta ramane cu un pas inaintea amenintarilor. Integrarea WMI in varianta de modernizare PDB 8.1 valorifica cele mai noi descoperiri tehnologice pentru a le oferi celor 16 membri ai parteneriatului Patriot o interfata de utilizare cu o vedere completa asupra campului de operatiuni", a declarat Tom Laliberty, vicepresedintele diviziei Integrated Air and Missile Defense din cadrul Raytheon, citat in comunicat.Sursa ciata mai precizeaza ca, in 2018, armata SUA a decis sa implementeze WMI in functiile de comanda si control ale tuturor celor 60 de unitati de tragere si 15 batalioane ale sale."PDB 8.1 cu WMI incoprorat este planificat sa devina operational in cadrul Armatei SUA in 2022. Partenerii Patriot care opteaza pentru modernizarea cu PDB 8.1 vor primi WMI inclus in optimizare", conchide comunicatul.A.D.