Cum ne ajuta, concret, Armata in lupta cu coronavirusul. De ce au venit soldatii inarmati si cu masini tactice, in Piata Unirii

Ministrul de Interne Marcel Vela a anuntat, inca de marti, ca - in urma adoptarii Ordonantei Militare nr. 3 - Guvernul va apela la militari, in lupta impotriva noului coronavirus. De atunci, oamenii au inceput sa spuna ca Romania "scoate armata pe strazi".Nimeni n-a explicat, insa, pe larg, ce inseamna acest lucru pentru noi, oamenii de rand. Trebuie oare sa ne temem de soldati, cand ii vedem inarmati si in masinile lor mari, de teren? Ar fi mai bine sa ne ferim din calea lor? Au ei dreptul sa ne opreasca din drum, sa ne legitimeze sau sa ne amendeze si chiar sa ne retina?Iata cum stau lucruri, de fapt.Potrivit Ordonantei militare 3, la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Ministerul Apararii Nationale (MApN) urmeaza sa pazeasca anumite obiective aflate pana acum in grija Jandarmeriei.In plus, tot Armata urmeaza sa "asigure personal si mijloace logistice pentru asigurarea activitatii de ordine publica", dar si sa puna la dispozitie "personal si mijloace logistice pentru sprijinirea activitatilor Politiei de Frontiera Romane, in punctele de trecere a frontierei de stat".Formularile sunt destul de clare. Totusi, un roman care n-a lucrat nici in Politie si nici in Armata cu greu ar putea intelege ce urmeaza sa faca soldatii. Iata despre ce este vorba."Militarii vor intari patrulele, prin executare in comun cu colegii de la Ministerul Afacerilor Interne a misiunilor. Dar controlul operational (adica luarea deciziei cu privire la cine si ce face propriu-zis - n.red.) este la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Noi doar sprijinim.Noi nu avem, spre exemplu, atributiuni de retinere a unei persoane, daca cineva s-a gandit la asa ceva...Dar sa dam un exemplu clar. Chiar in cursul zilei de ieri s-au organizat patrule mixte, formate din militar si politist. Miliarul controla documentele (adeverintele de deplasare - n.red.) la o masina, iar politistul la cealalta masina.In cazul in care se constata o abatere, masurile punitive, de amenda, nu le poate aplica militarul. Doar cei de la MAI o pot face", a explicat purtatorul de cuvant al MApN.L-am intrebat pe col. Oliver Anghel si ce s-ar intampla daca, la un moment dat, parte dintre romanii controlati ar incepe sa faca scandal. Ar interveni militarii?Acesta ne-a explicat ca, intr-o astfel de situatie, militarul nu ia in regie proprie nicio decizie, de vreme ce scopul sau in echipa de control este de a-si sprijini colegul politist sau jandarm. Deci decizia i-ar apartine politistului sau jandarmului.Potrivit col. Oliver Anghel, Armata nu a primit, in contextul situatiei de urgenta, alte atributiuni in afara celor comunicate deja public de autoritati.Dar pana la urma de ce am avut nevoie de militari pe strazi si nu ne-am descurcat doar cu politistii si jandarmii?"Colegii de la MAI au in aceasta perioada si alte misiuni, pe care in mod normal nu le au desfasurat.Iar noi venim sa ii sprijinim. Putem prelua paza unor obiective desfasurate de Jandarmerie (sedii de ministere, sedii BNR etc - n.red.). Si in acest fel, jandarmii pot fi desfasurati in alte misiuni.Luam parte la misiunile de pe strada. Si astfel, in loc de o patrula cu doi politisti, sa spunem, se vor putea organiza doua patrule, alcatuite fiecare din militar si politist.La fel se va proceda si la punctele de trecere a frontierei. Practic, scopul nostru acesta este: nu sa militarizam Romania, ci sa sprijinim, dat fiind faptul ca militarii cunosc specificul misiunilor de paza, spre exemplu, si mai pot prelua din misiunile MAI", a adagat col. Oliver Anghel.Nu putini au fost oamenii care s-au intrebat de ce militarii au venit inarmati si de ce tineau mana pe arma. Si nu in ultimul rand, de ce au venit in Piata Unirii cu masinile URO VAMTAC, mari si cu aspect destul de agresiv."E bine sa le explicam oamenilor ca militarul roman e in slujba poporului sau, nu impotriva lui.Militarii, la fel ca politistii si jandarmii, au armament in dotare. Armata isi desfasoara pregatirea si misiunile cu armamantul in dotare. Acel pistol pe care l-au purtat militarii e in dotarea lor. Si Jandarmeria are asemenea armamament, sa stiti.Un militar este pregatit sa lupte. Tine mana pe arma pentru ca asta e pozitia lui. Dar nu a ridicat nimeni arma.Iar vehiculele acelea mari - Uro Vamtac de productie spaniola - nu sunt blindate. Nu sunt dotate cu armament greu. Sunt masini de teren, pe care le avem in dotare.Noi nu avem masini ca acelea pe care le au politistii si pe care oamenii le vad in oras. Cele mai mici masini sunt niste Dustere, aflate in dotarea Politiei militare (si care au fost folosite ieri - n.red.).Pentru a sprijini MAI, trebuie sa le asiguram oamenilor transport. Nu-i putem lasa sa plece pe jos dintr-un loc in altul. Asa ca s-au folosit masinile din dotare.Transportul se putea face si cu camionul, este adevarat. Dar resursele necesare erau mai mari. Si efectul de a aduce un camion de 20 de tone din care sa coboare militari in Piata Unirii ar fi fost si mai puternic", a mai spus purtatorul de cuvant al MApN, colonelul Oliver Anghel pentruJoi dimineata, mai multe structuri ale Armatei Romane au anuntat ca au trimis militari in strada, pentru a ajuta la impiedicarea raspandirii noului coronavirus.Un exemplu il reprezinta Fortele Navale de la Constanta, dar si Bistrita.In afara acestor actiuni, MApN face, in aceasta perioada, transport de medicamente si materiale sanitare si finalizeaza instalarea Spitalului ROL II din Capiatala, unde la nevoie ar urma sa fie ingrijti pacientii cu forme usoare si de gravitate medie de COVID - 19.