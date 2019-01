Curtea de Apel Bucuresti judeca azi procesul privind prelungirea mandatului lui Ciuca

Ziare.

com

Este vorba de doua procese deschise de MApN la sectia de contencios-administrativ, 180/2/2019 - deschis pe 11 ianuarie , care are stabilita ora 12:00 si 230/2/2019 - deschis pe 14 ianuarie , care are stabilita ora 11:00. Ambele au acelasi obiect: anulare act administrativ si suspendarea decretului nr. 1331/28 decembrie 2018.La termenul de astazi, Curtea ar putea da o decizie privind suspendarea decretului, pana la solutionarea definitiva de procesului.Presedintele Klaus Iohannis a semnat pe 28 decembrie 2018 decretul de prelungire, cu un an, a mandatului generalului Nicolae Ciuca ca sef al Statului Major al Apararii, dupa ce a respins in sedinta CSAT propunerea facuta de MApN pentru aceasta functie.Ulterior, premierul Viorica Dancila si ministrul Apararii, Gabriel Les, au acuzat ca seful statului nu a avut baza legala, deoarece propunerea de prelungire a mandatului nu a venit din partea MApN.I.S.