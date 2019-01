Damen intervine in scandalul corvetelor: Nu am primit informatii oficiale privind suspendarea licitatiei. Vom coopera deplin si transparent

O licitatie cu scandal

"Pana la acest moment, nu au fost primite informatii oficiale de la autoritatile romane privind suspendarea licitatiei. Acest lucru va intarzia si mai mult intregul program de reinnoire a flotei navale romane. Asteptam comunicarea ulterioara din partea autoritatilor romane privind licitatia si despre aceasta suspendare. Suntem disponibili pentru clarificari suplimentare, iar Damen va coopera pe deplin si in mod transparent cu autoritatile romane in aceasta chestiune, daca ni se va cere.Sustinem pe deplin autoritatile romane in desfasurarea investigatiei privind informatiile prezentate in mod repetat de o parte a presei romanesti si care ar putea fi considerate confidentiale", precizeaza Damen intr-un comunicat.Damen mai informeaza ca oferta sa este pe deplin conforma cu intregul program de reinnoire a flotei Fortelor Navale Romane.In comunicat se mentioneaza ca Grupul Damen a investit considerabil in santierul naval de la Galati, facand din Damen Galati una dintre cele mai de succes privatizari din istoria Romaniei, construind incepand cu anul 2002 peste 400 de nave si peste 30 de nave militare care deservesc peste 30 de forte navale si de paza a coastelor in toata lumea, incluzand state membre NATO si UE. De asemenea, santierul naval Galati a devenit unul dintre cei mai mari exportatori de produse militare din Romania.Damen considera ca oferta sa este cea mai potrivita solutie pentru necesitatile navale romanesti: contine sisteme de armament din Statele Unite ale Americii care sunt interoperabile la nivelul aliantei NATO, aducand impreuna cele mai bune companii din industriile de aparare din Statele Unite ale Americii (BOEING, RAYTHEON, GENERAL DYNAMICS) si din Uniunea Europeana.Procedura de achizitie a corvetelor multifunctionale a fost suspendata de Ministerul Apararii Nationale (MApN), care a sesizat Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel, "in temeiul unor suspiciuni rezonabile privind derularea in deplina legalitate a procedurii". MApN a precizat ca, la acest moment, exista si un litigiu pe rolul Curtii de Apel Constanta, prin care Santierul Naval Constanta, ca parte la "Asocierea dintre Naval Group Franta si Santierul Naval Constanta S.A.", solicita "anularea in tot a HG nr. 48 / 2018", act normativ care fundamenteaza derularea licitatiei.Procesul este judecat de Curtea de Apel Constanta, care a stabilitSantierul Naval Constanta a cerut in octombrie in instanta anularea licitatiei, cu argumentul ca nu respecta cadrul legal in domeniu si incalca normele europene privind achizitiile publice. Cererea de chemare a Guvernului si Ministerului Apararii in judecata, cu solicitarea de anulare a hotararii de guvern emisa in februarie 2018, a fost inregistrata pe 19 octombrie. O saptamana mai tarziu, MApN prelungea din nou termenul licitatiei, pentru 12 ianuarie 2019.a incheiat, in aprilie 2018, un acord de asociere cu Naval Group din Franta pentru a participa la procesul de achizitie al programului de corvete multifunctionale lansat de Guvernul Romaniei.La procesul de achizitie mai participasiLa sfarsitul anului trecut, presedintele PSD,au aparut articole referitoare la Romania al caror scop ar fi acela de a "pune presiune pe Ministerul Apararii" pentru ca acesta sa aloce unei companii franceze contractul pentru construirea corvetelor.Pe 20 noiembrie,Basescu explica faptul ca, prin lege, Romania poate sa achizitioneze echipamente militare fara licitatie, insa "Daddy" a vrut o licitatie, pentru ca "singura modalitate de a-i ferici pe olandezii de la Damen cu contractul de 1,6 miliarde dolari era o licitatie trucata".Vineri,a precizat ca niciun reprezentant al companiei nu a avut vreodata contact cu reprezentantii politicii romanesti sau cu orice alta institutie a statului, in afara desfasurarii normale a licitatiei pentru corvete, ca nu a primit pana acum nicio comunicare oficiala cu privire la valoarea ofertelor, acestea fiind date confidentiale, iar dezvaluirea lor ar fi de natura penala.Fincantieri mai preciza ca oferta sa este "fully compliant" cu intregul program pentru reinnoirea flotei Marinei Romane si ca nu au existat niciodata motive de ingrijorare cu privire la desfasurarea procedurii de licitatie.PSnews.ro a scris vineri ca, iar comisia de evaluare a ofertelor a stabilit ca toti competitorii indeplinesc conditiile tehnice stipulate in caietul de sarcini, motiv pentru care a intocmit un raport in care asocierea Naval Group, Franta - Santierul Naval Constanta este indicata ca fiind castigatorul licitatiei, criteriul de departajare fiind pretul cel mai scazut.PSnews.ro a scris, citand surse, ca Liviu Dragnea, prin intermediul unor decidenti politici din PSD, a intreprins demersuri pentru ca licitatia sa fie castigata de italienii de la Fincantieri SpA, cei care au depus cea mai scumpa oferta. Iar aceste presiuni au reprezentat si unul dintre motivele pentru care Mihai Fifor a demisionat din functia de ministru al Apararii.