De frica Rusiei, Europa de est inregistreaza cea mai mare crestere a cheltuielilor militare la nivel mondial, cu Romania pe primul loc

Intre 2016 si 2017, cheltuielile militare ale acestor tari au crescut intr-un ritm dedecat cresterea de 1,7% a cheltuielilor militare in randul tarilor occidentale ale NATO.Este vorba despre, Lituania (27%) si Letonia (26%), potrivit datelor Institutului International de Studii pentru Pace (SIPRI) de la Stockholm.Cu toate ca exista diferente semnificative intre tari, cheltuielile militare in regiune nu au incetat sa creasca din 2013, dupa sase ani consecutivi de scadere.Aude Fleurant, directoare de program la SIPRI privind cheltuielile militare si armamentul, a explicat prin telefon pentru EFE caPotrivit EFE, conflictul din Ucraina, unde fortele separatiste sustinute de Rusia lupta impotriva guvernului central, a creat un sentiment de amenintare in aceste tari care, in calitate de membre ale NATO, participa la obiectivul comun de a spori cheltuielile cu apararea cu pana la 2% din Produsul Intern Brut (PIB) pana in 2024."Existain aceste tari", rezuma Fleurant, care mentioneaza ca, dincolo de faptul daca este vorba de o amenintare reala sau nu, aceasta senzatie se reflecta in bugetele pentru aparare.SIPRI include in regiunea Europa Centrala si Balcanii si fostele state-satelit ale Uniunii Sovietice care in prezent sunt membre ale NATO si ale Uniunii Europene.Experta SIPRI aminteste ca, in pofida faptului ca aceste cresteri sunt semnificative in termeni relativi, cheltuielile cu armamentul in regiune sunt practic "marginale" la nivel global si mult sub sumele cheltuite in Europa Occidentala.De exemplu, cele 10 miliarde de dolari pe care Polonia i-a cheltuit in 2017 (reprezentand 40% din investitiile militare in intreaga regiune) se situeaza cu mult sub cele 57,770 de miliarde de dolari cheltuite de Franta sau chiar sub cele 16 miliarde de dolari alocate de Spania.In fapt, potrivit lui Fleurant, autoritatile din. "Insa. Si asta ne duce la punctul doi, apartenenta la Alianta Atlantica", insista Fleurant, care aminteste ca aderarea la NATO a fost o prioritate pentru tarile ex-sovietice, care incearca acum sa demonstreze ca sunt parteneri implicati.Potrivit NATO, Romania, Polonia si cele trei republici baltice - Estonia, Lituania si Letonia - aloca pentru aparare un procent mai mare din PIB decat Franta sau Germania, depasind sau fiind foarte aproape sa depaseasca tinta de 2% din PIB.Procentul de "2% din PIB al acestor tari nu inseamna mult in termeni absoluti, dar lanseaza", explica Fleurant. Si in acest domeniu exista diferente in cadrul regiunii, cu membri ai NATO precum Ungaria, Republica Ceha, Slovacia sau Croatia care au recunoscut ca nu vor ajunge sa aloce 2% din PIB pana in 2024.Majoritatea tarilor din Est recurg in principal la, avand reticente in a achizitiona material rus, asa cum o faceau in trecut, in contextul in care nu exista o industrie de armament europeana unificata. "Multe tari din Europa Centralasau, evident, in Rusia", remarca Fleurant.Astfel, Croatia isi va inlocui vechile avioane de lupta sovietice MiG21 cu aparatele F-16 ale fabricantului american Lockheed Martin, compania avand cele mai mari sanse sa inlocuiasca si avioanele MiG-29 si Su-25 ale Bulgariei.In general, multe tari ex-comuniste nu si-au modernizat inca invechitele arsenale sovietice. In plus, tari precum Bulgaria, Ungaria sau Slovenia se confrunta cu un important, in unele cazuri din cauza salariilor scazute ale militarilor.Un alt element esential al preferintei pentru SUA ca furnizor de armament este acela de a crea o relatie stransa cu superputerea de peste Ocean. "Nu este vorba numai despre a cumpara tehnologie, ci se are in vedere" de armament, concluzioneaza Fleurant.