Doi sefi din armata romana au fost decorati in SUA

Seful SMAp a multumit partenerului american pentru sprijinul acordat in procesul de transformare a fortelor pentru operatii speciale romane - atat comandantului US SOCOM, cat si specialistilor care au consiliat si asistat pe parcursul procesului de transformare, informeaza un comunicat al Ministerului Apararii Nationale (MApN).In cuvantul sau, generalul Ciuca i-a rugat pe oficialii americani prezenti la eveniment sa transmita multumirile sale sefului Comandamentului Fortelor pentru Operatii Speciale al SUA (US SOCOM), generalul Raymond Thomas, pentru tot sprijinul acordat."Medalia reprezinta efortul tuturor celor care au contribuit la acest proces, in special al operatorilor structurilor de forte pentru operatii speciale, care nu sunt foarte des amintiti in cuvantarile noastre, carora doresc sa le multumesc, si pe aceasta cale, pentru profesionalismul si dedicarea de care dau, zilnic, dovada in indeplinirea misiunilor", a spus generalul Nicolae Ciuca.Cu aceasta ocazie, asistentul adjunct al secretarului Apararii pentru Operatii Speciale si Combaterea Terorismului al SUA, Andrew Knaggs, a declarat ca a fost o mare onoare sa participe "la evenimentul de recunoastere a sprijinului pe care generalul Ciuca si generalul-maior Sima l-au acordat transformarii fortelor Romaniei pentru operatii speciale".Potrivit MApN, evolutia mediului de securitate global si in zona de interes strategic a Romaniei a impus adaptarea modalitatilor de raspuns, in vederea contracararii riscurilor si amenintarilor la adresa securitatii si apararii nationale. Tinand cont de organizarea si sistemul de comanda si control ale fortelor pentru operatii speciale si de resursa umana, tehnica si infrastructura aflate la dispozitie, anul acesta, la 1 martie, a fost infiintat Comandamentul Fortelor pentru Operatii Speciale (CFOS).In cei 15 ani de la infiintarea primelor structuri actionale ale Fortelor pentru operatii speciale din Armata Romaniei, militarii acestor structuri au participat la misiuni in teatrele de operatii si la activitati multinationale, iar profesionalismul si competenta acestora au fost recunoscute si prin cele peste 1.000 de decoratii si medalii nationale si peste 100 de medalii si decoratii primite de la partenerii straini, se mai arata in comunicat.