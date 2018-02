Doua nave britanice de lupta vor putea fi vizitate sambata, la Constanta

Ziare.

Intre acestea, vor fi si fregata Regele Ferdinand si dragorul maritim Lupu Dinescu.Potrivit reprezentantilor Statului major al Fortelor Navale, gruparea navala permanenta NATO SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group) este alcatuita din fregata Regele Ferdinand, distrugatorul britanic HMS Duncan si fregatele turcesti TCG Gaziantep si Yldirim.Navele desfasoara, pana in data de 17 februarie, antrenamente comune de supraveghere maritima si alte misiuni specifice in apele Marii Negre.A doua grupare navala permanenta a Aliantei Nord Atlantice care este prezenta in Marea Neagra, pana pe 13 februarie, este alcatuita din nava britanica de cercetare hidrografica multifunctionala HMS Enterprise, vanatorul de mine turcesc TCG Akay si dragorul maritim romanesc Lt. Lupu Dinescu."Misiunile celei de-a doua grupari navale, SNMCMG-2 (Standing NATO Maritime Group 2) sunt specifice luptei impotriva minelor marine si amenintarilor subacvatice", au explicat reprezentantii Armatei.In timpul escalei la Constanta, reprezentantii celor doua grupari navelor vor efectua vizite oficiale la Comandamentul Flotei si la autoritatile locale constantene, iar sambata, 3 februarie, navele britanice HMS Duncan (foto) si HMS Enterprise , acostate la dana Pasageri a portului Constanta,Navele vor pleca din portul Constanta luni, 5 februarie, si isi vor continua exercitiile pe mare, la care vor mai participa si doua avioane MiG 21 Lancer romanesti si un submarin turcesc.