Echipa militara de conducere a Spitalului judetean din Deva si-a incheiat misiunea

In perioada detinerii conducerii militare, echipa condusa de locotenent - colonelul medic Constantin Marinel Vlase a organizat activitatea medicala prin comasarea anumitor sectii si regruparea acestora pe anumite paliere pentru eficientizarea circuitelor epidemiologice si a fluxului de pacienti.De asemenea, au fost constituite stocuri de materiale sanitare si echipamente individuale de protectie, iar activitatea de distributie a bunurilor materiale s-a executat esalonat catre sectiile spitalului.Totodata, au fost reconfigurate spatiile de depozitare a acestora pe categorii de bunuri si a fost efectuata instruirea personalului pe linia echiparii/dezechiparii echipamentelor de protectie individuala.La preluarea conducerii unitatii medicale, in data de 8 aprilie, echipa manageriala a dispus dezinfectia terminala in spatiile interioare si exterioare ale spitalului si configurarea circuitelor functionale.In urma adoptarii acestor masuri, spitalul a devenit operational, in data de 13 aprilie, si a avut capacitatea de a gestiona toate solicitarile de internare a pacientilor confirmati SARS COV 2.De asemenea,, iar incepand cu data de 1 mai, numarul pacientilor vindecati si externati a depasit constant numarul celor internati.