Exercitii de lupta in Marea Neagra cu sapte nave militare romanesti si straine

Conform sursei citate, Dragorul Maritim (DM) Locotenent Lupu Dinescu si Nava Purtatoare de Rachete (NPR) Zborul vor desfasura un exercitiu de tip PASSEX, in comun cu cele cinci nave din Gruparea Navala Permanenta NATO nr. 2 (Standing NATO Maritime Group-SNMG-2) care au facut o escala de trei zile in Romania.In cadrul actualei activari, SNMG-2 este alcatuita din fregatele BGS Verni (Bulgaria), HMCS Fredericton (Canada), ITS Virginio Fasan (Italia), Regina Maria (Romania) si TCG Salihreis (Turcia), bastimentele NATO fiind angajate in misiuni de supraveghere maritima in Marea Neagra, pana la data de 12 aprilie.In acest context exercitiul PASSEX implica manevre si evolutii navale cu secvente de comunicatii, de acordare a primului ajutor pe mare, de interdictie maritima, lupta antisubmarin si de lupta la suprafata si de aparare antiaeriana, precum si de ajutor umanitar."Exercitiile de tip PASSEX consolideaza capacitatea de reactie imediata a marinarilor militari si interoperabilitatea dintre fortele navele participante, avand la baza utilizarea procedurilor standard de operare ale NATO pentru diferite situatii", se arata in comunicatul SMFN.Pe timpul escalei in Portul Constanta a navelor militare din SNMG-2 au fost luate masuri speciale pentru prevenirea si limitarea raspandirii COVID-19.Astfel au fost anulate toate vizitele oficiale si atelierele de instruire comune, fiind permise doar activitatile de natura logistica si de reaprovizionare iar echipajele navelor militare romanesti au fost controlate medical, conform procedurilor in vigoare, la bord fiind luate masurile de prevenire a infectarii, si au fost asigurate materialele sanitare si de protectie.