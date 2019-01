Expert in securitate nationala: Nu poti sa te duci in contencios administrativ cu ierarhia militara doar pentru ca vrei sa iti bati joc de presedinte Interviu

Spuneti-ne mai intai ce prevede legea, cine poate fi numit sef al SMAp si cum i se poate prelungi mandatul cu un an?

De partea cealalta, propunerea facuta de ministrul Apararii, in persoana gen. Dumitru Scarlat, a respectat rigorile legii?

Ce alte decizii importante mai trebuie sa ia seful SMAp, ca sa intelegem mai bine importanta acestui scandal public?

Si implicit afectezi si NATO.

Gresim daca spunem ca Armata Romaniei a fost introdusa astfel in jocul politico-electoral?

Dar presedintele e seful CSAT, de ce n-a iesit din timp sa avertizeze ca se apropie finalul de mandat pentru gen. Ciuca si e nevoie de desemnarea viitorului sef al Armatei?

Credeti ca exista si dedesubturi ale acestui scandal, de exemplu legate de inzestrarea armatei, daca tinem cont de nemultumirea exprimata de Liviu Dragnea privind declaratia gen. Ciuca despre achizitia de rachete Patriot

Care sunt efectele acestui scandal pe plan intern? Este afectata increderea militarilor in comandatul lor?

Aveti o experienta bogata in domeniu. Ce credeti ca spun partenerii externi despre ce s-a intamplat la Bucuresti?

Care credeti ca ar fi solutia pentru rezolvarea acestei probleme si revenirea la normalitate?

Mai mult, afectezi si, argumenteaza acesta intr-un interviu acordatin contextul scandalului declansat recent la varful Armatei Romaniei.spune limpede ca: "".La finalul anului trecut, mandatul de 4 ani al gen. Nicolae Ciuca (foto dreapta) s-a incheiat, iar presedintele Iohannis a respins propunerea avansata de ministrul Apararii apreciind ca ar incalca legea si a decis sa prelungeasca cu un an mandatul actualui sef al armatei.In replica, Guvernul intentioneaza sa atace in contencios administrativ decretul prezidential , iar ministrul Apararii, Gabriel Les, invoca pe Facebook un precedent din 2010, cand mandatul gen. Gheorghe Marin a fost prelungit cu un an de fostul presedinte Traian Basescu.", spune Hari Bucur-Marcu in interviul acordat Ziare.com, apreciind ca actuala majoritate guvernamentala urmareste "sa intre si in domeniul apararii nationale, ca sa ii arate presedintelui ca ministrul e mai important decat el,".In plus, Hari Bucur-Marcu reaminteste informatiile aparute in presa despre legaturile dintre Liviu Dragnea si un sponsor american care ar fi direct interesat de contractele cu armament ale Romaniei si spune ca aceste lucruri ar trebui stiute de cei de la contraspionaj, care ar trebui sa vorbeasca.Legea este foarte simpla si foarte clara. Ea a fost modificata in 2017, cand s-a infiintat functia de sef al Statului Major al Apararii, in locul celei de sef de Stat Major General, cum se numea pana atunci.In primul rand, numirea gen. Ciuca este legala, pentru ca ea a fost facuta pe vechea lege, la propunerea ministrului Apararii. Tot in lege scrie ca mandatul respectiv poate fi prelungit cu un an si(pentru ca propunerea a fost deja facuta - in momentul numirii).Sub nicio forma.Tot conform legii, un sef al SMAp are in subordine un loctiitor mai important precum si sefii celor trei mai servicii: trupele terestre, aeriene si navale. Toti acestia, cinci daca luam in considerare si al doilea loctiitor, sunt eligibili, adica ii pot lua locul la terminarea mandatului. Ca urmare,Orice alt general din armata romana care nu e pe aceste functii nu se pregateste pentru a prelua sefia SMAp. E foarte simplu.Dar ce vreau eu sa subliniez este ca acest caz, al prelungirii cu un an a mandatului sefului SMAp, nu este despre generalul Ciuca, este despre altceva.Ei au facut o smecherie, tot circul asta la care asistam noi acum, mai mult ca sigur pentru ca presedintele sa refuze numirea. De ce spun asta? In mod normal, ei (ministrul, premierul) trebuiau sa vina cu o propunere inca de acum un an, dintre cei 4-5 despre care vorbeam.(presedintele putea sa il emita atunci, nu era o problema), iar cel nominalizat stia ca o sa fie numit, participa la toate activitatile, intelegea foarte bine mecanismele, mai ales cele legate de NATO, si asa mai departe. Asa cum am vazut in alte cazuri.Va dau un exemplu din perioada in care eu eram reprezentant la NATO si a venit la mine seful SMG, gen. Constantin Degeratu, impreuna cu generalul Mihail Popescu, care i-a luat apoi locul (2000 - n.red.).Conform legii, el este comandantul militar cu rangul cel mai inalt in Armata Romana, care(prin instruire, programe de pregatire, inclusiv exercitii in comun cu alte armate) si careUnele sunt de contingenta (ce facem daca cumva ne ataca cineva), iar altele sunt operatii in desfasurare, cum sunt cele sub egida NATO.Puterea militara a Romaniei il are in frunte pe seful Statului Major al Apararii. Daca il scuturi pe el, daca il faci irelevant, atunci faci irelevanta toata puterea militara a Romaniei.Sigur ca da. Dar nu numai. Noi facem parte din apararea comuna a NATO, unde avem un rol de jucat.Sa zicem ca are nevoie omologul canadian (ca tocmai au plecat avioanele lor din Romania) sa discute cu cineva. Cu cine discuta? Il intreaba pe ministrul Les daca a rezolvat in contencios administrativ problema sefului SMAp?Acesti politicieni de doi lei care conduc Guvernul in momentul de fata ce-au zis: Ia sa facem noi, sa ne ducem in ultima zi cu doua decrete: unul de numire la sefia trupelor terestre si, dupa o jumatate de ora, unul de numire la sefia SMAp.Va dati seama ca persoana in cauza nu stia ce mai e in Statul Major al trupelor terestre, habar nu avea care e agenda curenta, ce e in perspectiva, cum stam cu inzestrarea Armatei etc.Si toate astea doar pentru ca un ministru vrea sa isi bata joc de presedinte.Eu sunt convins ca a spus in CSAT, dar procesele verbale de sedinta sunt secrete. Insa, oricum, indiferent cine ar fi fost propus, presedintele putea sa refuze linistit.Dar. Comanda e unica in Armata si nu poti sa te joci cu razboiul, cu starea de necesitate sau cu starea de urgenta pentru ca vrei sa iti bati joc de un presedinte, sa il ridiculizezi in sedinta CSAT, sa arati ca nu are niciun fel de relevanta in decizia politica.Politicienii acestia care sunt acum la guvernare si de care radem toata ziua pentru ca nici nu stiu sa vorbeasca romaneste, d'apoi sa se duca la NATO, si-au dorit sa intre si in domeniul apararii nationale, ca sa ii arate presedintelui ca ministrul e mai important decat el, asa cum s-a facut si cu Justitia.Atunci eu am si scris acest lucru:Repet, aici nu e vorba despre gen. Ciuca. Eu il cunosc personal de foarte multa vreme, il admir, am incredere in capacitatea lui de gandire si mai ales in responsabilitatea cu care conduce Armata. Nu am niciun fel de dubiu in aceasta privinta.Dar sunt zvonuri pe care eu nu pot sa le confirm ca, intr-adevar, presedintele Camerei Deputatilor,. Acesta este zvonul.Eu nu stiu cine a cumparat biletul de avion, activitatile de lobby in Washington DC ale lui Dragnea, habar nu am. Dar vreau sa spun un lucru: In momentul in care Dragnea se implica (direct sau prin ministrii pe care ii numeste la Aparare) in sistemul de achizitii majore (unde se cheltuiesc, nu mii de lei!), in momentul in care se implica intr-o forma sau alta, in sensul ca il da la o parte pe unul care n-ar favoriza o anumita achizitie sau pentru ca vorbeste despre o achizitie favorabil, eu cred ca lucrurile acestea ar trebui stiute mai ales de catre cei de la contraspionaj si de cei care se ocupa de apararea patriei.Iar daca ei stiu lucrurile astea si tac din gura, inseamna ca ori sunt complici, ori ele nu sunt adevarate.Sa va dau tot un exemplu: Sunt elemente de aparare nationala in care trebuie sa iei decizii la interval de minute, daca nu chiar secunde, cum este partea de aparare aeriana.Un operator care are nevoie de aprobarea personala a sefului SMAp pentru a executa o misiune (fie sa permita un zbor, fie sa interzica unul) poate oricand sa se intrebe: E valabila aprobarea sau nu? Astept o decizie in contencios administrativ, ca sa vad daca nu cumva eu incalc legea cand execut un ordin al acestui om care de la 1 ianuarie este pe varianta de prelungire de mandat?Si fiind vorba despre zboruri internationale, internationalizam acest lucru siEste inadmisibil asa ceva!Lucrurile sunt foarte serioase. Nu e vorba numai de faptul ca unul s-a suparat sau ca altul vrea sa dea un cec de miliarde unui prieten din America. Astea sunt nimicuri fata de seriozitatea problemei.Unde cred eu ca a gresit presedintele? In momentul in care ministrul si premierul au facut lucrul acesta, trebuia pur si simplu sa ii dea pe mana procuraturii militare, pentru ca e vorba de insubordonare. In CSAT exista o ierarhie (seful statului e presedinte, premierul e vicepresedinte, ministrul e membru) si nu poti sa o incalci.Daca eu as fi fost in stafful prezidential, mi-as fi dat demisia in momentul in care presedintele nu ar fi reclamat la procuratura infractiunea de insubordonare.Privesc cu foarte mare rezerva. Si nu as vrea sa fiu in pielea agentului care il reprezinta pe gen. Ciuca la NATO si care ar fi putut sa ii ia locul, dar nu i-l mai ia.. Nu este reprezentantul militar al presedintelui, nici al ministrului, este al sefului SMAp. Caruia ar fi trebuit sa ii ia locul, dar a fost refuzat de catre presedinte pentru ca propunerea era ilegala (fara niciun fel de indoiala, 100%).Si el se intoarce la post, la mandat, unde se uita toata lumea la el, pentru ca toata treaba asta e publica, toata lumea citeste revista presei dimineata. Si are colegi, se duce la sedinta saptamanala a Consiliului Militar, unde scrie Romania pe masa in fata scaunului pe care sta. Si se uita lumea la el ca la urs...Solutia este simpla: Legea si Constitutia prevad ca presedintele poate sa suspende orice ministru (inclusiv pe prim-ministru!) in momentul in care il banuieste ca a incalcat legea si sa il dea pe mana procuraturii pentru a-l cerceta.Nu trebuie sa stabileasca presedintele vinovatia, e suficient sa vada efectele.