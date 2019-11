Facem armata sau ce ne facem cu armata?

Hari Bucur-Marcu are o experienta de decenii in mediul international, pe problematici legate de institutionalizarea domeniului apararii nationale, controlul democratic al sistemelor de securitate nationala, politici de securitate si de aparare nationala. Ofiter de aviatie si fost sef al Serviciului Strategii de Aparare la Statul Major General, detine titlul de doctor in stiinte militare, obtinut in 2001 la Academia de Inalte Studii Militare cu teza "Implicatii economice in planificarea apararii nationale a Romaniei". In perioada 1990 - 2003 a fost responsabil sau direct implicat in aspecte esentiale ale reformei Armatei Romaniei, cu deosebire in relatia cu NATO, si a lucrat nemijlocit in structurile Aliantei ca sef de sectie invatamant si instructie. A publicat carti si articole pe subiecte din domeniu, oferind expertiza internationala. Este cavaler al Ordinului National "Pentru merit", ca recunoastere a contributiei sale la integrarea Romaniei in NATO.

Si, in absenta oricarei expertize militare care sa fi stat la baza acestor optiuni, tot ce ne ramane e sa banuim ca acesti candidati nenominalizati raspund unei cereri din public. Adica, au ei informatia sau macar impresia ca o parte a electoratului si-ar da votul unui candidat la Presedintia Romaniei care se angajeaza sa reintroduca serviciul militar obligatoriu, daca va fi ales.Cei din public, care gandesc asa despre serviciul militar, au trei sau chiar patru imbolduri pentru ideile lor.Unii sunt realmente inspaimantati de mersul lucrurilor in materia razboiului in lume si nu au nicio incredere ca guvernantii romani, cei care sunt incapabili de zeci de ani sa guverneze cat de cat performant alte domenii publice, cum sunt sanatatea, educatia, cultura, ordinea publica ori infrastructura, ar fi capabili sa guverneze mai bine domeniul public al apararii nationale. Plecand de la aceasta spaima oarecum justificata, ei vad in serviciul militar obligatoriu pentru tot tineretul patriei o forma de angajare, de participare directa a acestor tineri la aparare patriei, oarecum de capul lor, dar cu siguranta peste capul guvernantilor.Altii sunt realmente dezgustati de dezordinea din afacerile publice, unde mafiile si baronii fac legea, unde tinerii nu ii mai respecta pe batrani si nimeni nu mai respecta nicio autoritate a statului, asa ca niste masuri radicale, cum ar fi si serviciul militar obligatoriu, ar fi probabil binevenite, ar mai pune ceva ordine in societate si ar mai da si tinerilor un scop in viata.Iar altii vad ca in Romania sunt probleme nationale, nu stiu si nici nu pot sa le identifice precis, d-apoi sa le defineasca si sa propuna solutii, asa ca se uita peste granita: altii nu cumva au si ei probleme? Si, daca au, ei cum si le rezolva? Asa ca vin cu vestea ca, uite, Franta reintroduce o forma de serviciu militar obligatoriu! Sau Elvetia si-l mentine, la fel ca si Israel, fara sa intre in tendinta mondiala si euro-atlantica a armatelor nationale de profesionisti.Si mai sunt desigur nostalgicii. Cei care ofteaza in fotoliile de acasa dupa frumoasele vremuri ale comunismului ceausist. Cand erau ei cetateni ai Republicii Socialiste, patrie de care toata lumea se temea ca ce armata tare avea ea, tare si in echipamente de lupta si in oameni, de nici macar rusii nu au indraznit sa intre peste romani, in tara lor, in 1968, cand cu invazia Cehoslovaciei, desi ar fi fost ceva marturii ca venisera cu tancurile pana la granita Uniunii Sovietice cu Republica Socialista Romania. Vremuri cand tot omul nu era om pana nu facea armata! Ce vremuri, dom-le, cum ziceam! Asa ca reintroducerea serviciului militar obligatoriu pentru toti ar mai readuce Romania la mandre momente de prestigiu militar, cum avusese pe vremurile acelea, cand era Socialista.Toate aceste segmente de public voteaza. Si toate se simt magulite cand vad ca cineva ii baga in seama si macar isi face un punct in programul sau electoral cu subiectul asta. Desigur, este putin probabil ca magulirea asta sa duca la o preferinta de vot, dar asta este o alta discutie.Mai trebuie sa notam ca toate celelalte segmente de public sunt indiferente sau insensibile la aceasta tema a, formata din tineri chemati obligatoriu sa isi satisfaca stagiul militar. Astfel, nu vom gasi membri ai publicului gata sa se simta maguliti daca vreun candidat la functia de Presedinte al Romaniei si-ar include in programul sau electoral optiunea armatei de profesionisti. Nu ca nu ar fi de acord cu armata de timpul acesta, ci pentru ca, asa cum ziceam mai sus, subiectul nu este un motiv de reflectie pentru ei.Fie au incredere in Armata ca stiu militarii-militari ce fac, atat ca pregatire cat si ca inarmare, iar increzatorii astia ar trebui sa fie semnificativ majoritari in randul electoratului, avand in vedere increderea acordata in sondajele de opinie Armatei, intotdeauna de peste sase din zece cetateni. Fie au incredere in guvernanti ca stiu ce fac, in domeniul apararii patriei, fapt dovedit de increderea in parteneriatele strategice, mai ales in cel cu americanii. Fie au si una si alta dintre aceste increderi.Nu as fi scris acest articol daca nu as fi avut o strangere de inima ca multi dintre concetatenii mei nu stiu despre ce vorbesc, atunci cand se pronunta pe tema armatei general-obligatorii, fie pro, fie contra. Si, nestiind dar totusi vorbind, se inscriu in grupul celor pentru care niciun subiect nu este prea specializat, daca abordarea lui publica duce la confuzie, la neincredere in stat, noi falii de divizare sociala si la o imagine rizibila a Romaniei in ochii aliatilor si partenerilor.Problema este ca nu avem nicio forma, oricat de vaga, de educare cetateneasca a poporului suveran, nici macar pana acolo unde sa afle ca suveran inseamna ca el, poporul, este singurul raspunzator strategic pentru statul Romania si de cum arata acest stat, si de ceea ce face acest stat, si de cum functioneaza acest stat, cei care guverneaza statul, alesi de popor, nefacand altceva decat sa fie instrumente ale exercitarii aceste suveranitati de poporul insusi.Iar ca o sub-problema la problema asta este aceea ca cetateanul suveran, impreuna cu toti ceilalti cetateni, habar nu are ca el este raspunzator de apararea nationala. Nu atat ca sa puna el mana si sa isi dea viata pentru stat, cat ca sa dea mandat imperativ guvernantilor sa planifice, sa alimenteze cu resurse de toate felurile si sa realizeze cea mai buna aparare nationala posibila, din aceea care garanteaza ca poporul roman in intregul sau ramane liber, independent si intreg, intre granitele recunoscute international.Nu am ajuns la definirea acestor probleme in mod sociologic standard. Nu am facut anchete ori sondaje pe tema asta. Faptul ca poporul este needucat in materia responsabilitatii civice si civile este de notorietate si nu trebuie dovedit, el putand fi observat cu ochiul liber in comportamentul acestui popor. Va rog sa nu imi spuneti ca nu toti romanii sunt asa. Nu conteaza, atunci cand vorbim despre nivelul strategic, acolo unde se situeaza functia de suveranitate nationala, ca unii conationali ar fi educati, iar altii s-ar simti responsabili, atata vreme cat cei educati si cei responsabili nu determina vreun comportament national in sensul asta. Eu insumi, care fara modestie ma stiu si educat si responsabil cu tara si cu poporul meu, ma simt la fel de inadecvat ca intregul meu popor, macar prin faptul ca nu reusesc sa imprim un alt comportament, sau macar alte atitudini, la nivel national, in aceasta materie strategica a suveranitatii.In tot cazul, alfabetizarea strategica a poporului in intregul sau ar trebui sa inceapa cu studiul Constitutiei Romaniei. De unde am fi putut afla ca dilemaversusnu este nicio dilema, nici atunci cand argumentele pentru o armata de conscriptie sunt cetatenesti si nici atunci cand argumentele pentru o armata de profesie sunt de natura militara.De ce? Deoarece Constitutia consfinteste obligatia fiecarui cetatean roman de a servi sub drapel si in uniforma tara. Nu este obligatia asta mai mare pentru militarii profesionisti voluntari decat pentru miliarii adusi cu forta la armata, prin conscriptie. Deci orice cetatean de varsta maturitatii de vot ar trebui sa fie educat in spiritul servirii patriei sub drapel. Doar ca nu este obligatia Armatei sa faca aceasta educatie. Este obligatia scolii si a comunitatii. Desigur, atunci si acolo unde scoala si comunitatea nu fac educatie cetateneasca in niciun domeniu public, de ce ar face-o in cel al apararii nationale?!?Obligatia Armatei este sa apere patria si poporul de orice amenintare militara la adresa lor. Nu de orice amenintare, ci doar de orice amenintare militara.Iar aceste amenintari trebuie identificate, cunoscute si insusite pentru perioade strategice. Adica mai mari de cinci ani si cu perspectiva pentru doua decenii si mai mult. Ceea ce este o intreprindere de vointa politica, deoarece doar domeniul politic poate spune ce este si ce nu este o amenintare de orice natura, precum si care dintre amenintarile identificate ar trebui combatute sau descurajate cu puterea militara a statului.Si tot politicul trebuie sa aprobe, ca exercitiu de suveranitate ce apartine poporului insusi, propunerile militarilor de pregatire materiala, fizica, morala si de alta natura, pentru a putea castiga un razboi rezultat din transformarea amenintarilor deja stabilite in agresiune.Chestia cu armata de conscriptie sau armata de profesionisti devine astfel doar unul dintre punctele de discutie intre militari si politic, privind cele mai eficiente si mai eficace solutii de rezolvare a amenintarilor de natura militara.Si ar mai fi o problema. Sau chiar doua.Prima: nu eu din public ar trebui sa trag un semnal de alarma ca educatia nationala in randul cetatenilor pentru responsabilizarea lor strategica este deficitara, daca nu chiar lipseste cu desavarsire. Candidatii insisi, mai ales cei care vin pe retorica schimbarii modului de a face politica, ar fi trebuit sa isi manifeste o preferinta pentru revitalizarea acestei educatii civice si civile. Dar nu o fac. Ceea ce e o problema.A doua: statutul de militar-cetatean nu se declama si nu se consfinteste doar prin juramantul pe drapel si prin imbracarea hainei militare. El trebuie sa faca parte din civilizatia pe care natiunea o edifica in statul sau. Daca nu este prezent ca reper civilizational, serviciul militar obligatoriu nu este altceva decat o corvoada, cum a fost pe vremea lui Ceausescu, atat de nostalgiat de unii.