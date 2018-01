Fifor, dupa cazul militarului care si-a ucis iubita: Se va construi un centru de recuperare pentru cei care revin din misiuni

Ziare.

Precizarile vin in contextul cazului militarului care si-a injunghiat mortal concubina intr-un coafor din Titu si care participase anterior la o misiune in Afganistan.Mihai Fifor a mentionat ca, in prezent, serviciile de testare psihologica ale Ministerului Apararii Nationale nu sunt externalizate, ele fiind realizate, pe baterii de testare si pe instrumente de testare psihologica specifica, in cadrul unui centrul al ministerului, evaluarea psihologica fiind una complexa."Vreau sa va asigur ca nu este un lucru pe care-l luam in deradere. Este un lucru care se face cat se poate de serios in cadrul acestui centru. De altminteri, fiecare unitate militara este incadrata cu psiholog si incercam sa fim cat de aproape se poate de militarii romani, fie ca-si desfasoara activitate in tara, fiecare ca pleaca in teatrele de operatii, fie ca revin din teatrele de operatii", a declarat Fifor, intr-o interventie la Antena 3.Acesta a subliniat insa faptul ca, intalnit la militarii care revin din teatre de operatiuni, este prea putin studiat in Romania, motiv pentru care MApN a initiat un proiect comun cu armata Canadei, ce are experienta in acest domeniu."Sindromul de stres post-traumatic este un lucru real, este un lucru poate prea putin studiat in Romania si accentuez lucru acesta. Noi avem in momentul de fata in lucru la MApN, impreuna cu colegii psihologi o altfel de conceptie vizavi de aceasta abordare. Avem un contact direct cu colegii canadieni, pentru ca pornim un proiect in acest sens cu armata canadiana. Dansii sunt foarte avansati. As putea spune ca la ora actuala este tara cu cel mai bine pus la punct sistem in ceea ce priveste asistenta militarului dupa ce revine din teatrul de operatii si punem la punct o astfel de conceptie si o astfel de strategie. (...)Un centru national de psihologie operationala, pe care il avem in lucru si pe care ne dorim sa il implementam de anul acesta, impreuna, repet, cu partenerii canadieni, din armata Canadei. Personal am discutat cu ministrul Apararii canadian si ne acorda tot sprijinul pentru dezvoltarea unui astfel de proiect", a mentionat Mihai Fifor.Acesta a adaugat ca, in prezent, militarii care revine din teatre de operatii au posibilitatea sa mearga, un al doilea astfel de centru urmand a fi infiintat la Baile Herculane."Anul acesta porneste o investitie asemanatoare pe care o facem la Herculane. Avem prinsa in planul de investitii al MApN o astfel de investitie in statiunea Herculane, pentru ca suntem constienti cu totii ca nu se poate in felul acesta. Din pacate, Romania acum incepe sa dezvolte o cultura privind veteranul care vine din teatru, militarul care se intoarce din teatrul de operatii.Este o activitate pe care Armata Romana nu o desfasoara de foarte multi ani si trebuie sa intelegem lucrul acesta si ne adaptam pe conceptiile pe care le face si NATO si le fac tarile care sunt cu mult mai multa vechime in teatrele de operatii", a adaugat acesta.