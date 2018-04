Fifor: Primele transportoare blindate Piranha vor intra in dotarea Armatei in acest an

Ziare.

Potrivit acestuia, 31 vor fi aduse de pe linia de asamblare din Elvetia, iar cinci vor fi asamblate la Uzina Mecanica Bucuresti.Prezent la o ceremonie militara la Arad, ministrul Mihai Fifor a fost intrebat de jurnalisti despre momentul sosirii primelor transportoare blindate Piranha, el afirmand ca acelea produse in Elvetia vor ajunge pana la sfarsitul anului."Primele autovehicule vor ajunge in tara la sfarsitul acestui an, este vorba de 31 de transportoare care se produc in Elvetia, celelalte cinci, adica difernta pana la 36 programate anul acesta, vor fi asamblate la Uzina Mecanica Bucuresti, fiind practic primele transportoare care relanseaza productia acestei intreprinderi", a declarat Fifor.Ministrul a adaugat ca toate celelalte transportoare, pana la 227 prevazute a fi achizitionate, vor fi produse la Uzina Mecanica Bucuresti.