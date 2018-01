Fifor semneaza maine contractul pentru transportoarele Piranha 5. Aproape 200 vor fi produse in Bucuresti

Ziare.

Evenimentul la care vor participa ministrul Apararii, Mihai Fifor, dar si premierul Mihai Tudose va incepe la ora 13:00. In luna noiembrie, Guvernul a adoptat hotararea privind programul de inzestrare numit, ce prevede achizitionarea asi derivate pe platforma Piranha 5, dar si a suportului logistic initial de la General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH."Transportorul blindat pentru trupe 8x8 constituie un mijloc de transport al grupei de infanterie, precum si al structurilor de sprijin, absolut necesar pentru indeplinirea misiunilor specifice de catre Fortele Terestre Romane", se arata intr-un comunicat de presa remis al MApN remis joiVehiculul asigura mobilitate si protectie corespunzatoare personalului aflat in misiune, "in orice zona de relief, indiferent de timp, anotimp sau conditii meteorologice".Comunicatul mai precizeaza ca tehnica de lupta pe roti din dotarea Armatei Romaniei este, fiind de generatie veche.Printre problemele evocate se numara viteza de deplasare, mobilitatea in medii diferite, protectia personalului, posibilitatile de observare, orientarea si comunicatiile.Potrivit contractului,"Acordul de furnizare se face luand in considerarea calitatea de parte in documentele de cooperare cu firma GDELS a Companiei Nationale ROMARM S.A.-S.A., unde", preciza Ministerul Apararii Nationale in noiembrie.Costul total se ridica la, dar plata se va face esalonat, pana in 2020.A.D.