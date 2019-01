Fost sef al Statului Major General, despre scandalul de la varful armatei: Pentru militari nu va fi bine!

Ziare.

com

Comentariile au fost facute la solicitarea, in conditiile in care presedintele Iohannis a respins propunerea facuta de ministrul Apararii pentru sefia Armatei, apreciind ca nu s-a respectate legea, si a decis sa prelungeasca cu un an mandatul actualui sef, gen. Nicolae Ciuca.In replica, Guvernul intentioneaza sa atace in contencios administrativ decretul prezidential , ministrul Apararii, Gabriel Les, invocand in acest scop pe Facebook precedentul din 2010, cand mandatul gen. Gheorghe Marin a fost prelungit cu un an de fostul presedinte Traian Basescu.Invitat desa spuna opinia sa legata de acest scandal politic care afecteaza Armata Romaniei, gen. Stefan Danila a explicat mai intai cine poate ocupa functia de sef al Statului Major al Apararii (SMAp), cum se numeste SMG incepand din 2017."Legea prevede ca poate fi loctiitorul sau unul din sefii categoriilor de forte.. Doar o experienta care nu a fost evaluata.Pentru prelungire,, fiind seful direct al sefului SMAp", a declarat pentrugeneralul Stefan Danila, care a indeplinit functia de sef al Statului Major General al Armatei Romane (1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2014), fiind primul general din arma aviatie care a ocupat aceasta functie.Intrebat daca propunerea facuta de ministrul Les a fost una legala sau necesita anumite modificari legislative, gen. Danila a precizat mai intai ca nu are alte informatii decat cele publice, "astfel incat nu pot sa ma pronunt in cunostinta de cauza"."Propunerea de rotire intre seful SMFT si seful Reprezentantei militare ar fi fost legala. Exista si parerea ca nu ar fi fost necesara si ca ar fi fost in drept sa faca aceste numiri, chiar daca ar fi trebuit sa vacanteze mai intai una dintre functii. Dar propunerea a fost facuta pentru a evita interpretari ulterioare privind avizul CSAT", a adaugat acesta.Legat de numirea sa, decisa in 2010, gen. Stefan Danila ne-a facut urmatoarele precizari: "Am fost numit loctiitor in octombrie si in decembrie am preluat functia de sef al SMG. Stiu doar ca am fost propus de ministru si acceptat de presedinte".Intrebat daca este de parere ca acest scandal ar putea avea si anumite aspecte mai putin cunoscute de opinia publica, de exemplu unele interese obscure legate de achizitiile pentru armata, fostul sef al SMG ne-a raspuns: "Nu stiu sa existe vreo legatura cu achizitiile, mai ales ca, dupa ce a validat necesitatea si cerintele operationale".", ne-a mai spus acesta.De asemenea, intrebat daca este de parere ca acest episod ar putea face parte dintr-un plan mai amplu de decredibilizare a Armatei Romane, gen. Stefan Danila ne-a raspuns ca nu crede in aceasta ipoteza, dar si-a exprimat regretul ca s-a ajuns in actuala situatie."Nu este parte a unui plan de decredibilizare.. Regret o astfel de situatie! Oamenii politici vor incerca sa speculeze la maximum aceasta situatie, iar pentru militari nu va fi bine!", a conchis fostul sef al Armatei Romane.