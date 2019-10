General in rezerva: Administratia Putin profita de crizele interne din tari precum Romania si Polonia

Ziare.

"Intotdeauna trebuie sa analizam strategiile de securitate si aparare. In aceasta zona, analizam situatiile din Marea Neagra, Ucraina. Vladimir Putin va folosi orice oportunitate.", a declarat generalul Jaroslaw Strozyk la Conferinta "Politica de securitate nationala, de la gandirea strategica la institutiile de securitate si aparare", organizata de Monitorul Apararii si Securitatii."In privinta NATO, am auzit discutii despre Articolul 5 (privind apararea colectiva -n.red.), aceasta este intr-adevar o intrebare centrala. Recentele atacuri care au vizat rafinarii din Arabia Saudita,", a precizat generalul polonez.In cadrul conferintei, Jaroslaw Strozyk a fost intrebat daca "Polonia se poate apara de un atac militar dinspre est? Si daca da, pentru cate zile?"."Cred ca in unele cazuri putem face multe. Insa trebuie sa indeplinim necesitatile unor forte armate profesioniste: avem nevoie de noi rachete, noi avioane. Si cu acestea, as spune, ca am putea sa ne aparam", a raspuns generalul (r) polonez."Nu impotriva intregului inamic, daca ataca cu toate fortele", a adaugat Strozyk, care a subliniat ca "nu putem apara intreaga Polonie si nu ne putem apara pe termen lung."