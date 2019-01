I.Fota: Sa bagi mana in banii Armatei ar fi apogeul coruptiei. Marginalizarea presedintelui, o crima constitutionala Interviu

Cum descifrati dvs scandalul politic de la varful Armatei Romaniei?

Despre solutia gasita de presedinte prin prelungirea mandatului gen. Ciuca ce parere aveti? E legala sau avea nevoie de acordul scris al ministrului? Cum s-a procedat in cazul similar din 2010?

Presedintele Iohannis, comandatul suprem al armatei, stia ca mandatul gen. Ciuca urma sa se incheie la 31 decembrie. De ce nu a facut ceva in ultimele luni pentru ca sa nu se ajunga aici?

Cine era atunci ministru de Interne?

Care sunt consecintele acestor dispute politice in care e tarata Armata Romaniei?

Aveti idee cum a fost ales gen. Dumitru Scarlat, pe ce considerente cata vreme nu se incadreaza in rigorile legii, si de ce ministrul Les se incapataneaza sa il sustina in continuare, desi initial spunea ca are in vedere mai multe variante?

Iar celorlalti 4 generali care corespund criteriilor impuse de lege ce li se poate reprosa, din moment ce ministrul Les nu alege unul dintre ei?

S-a speculat public despre anumite interese obscure legate de contractele de achizitii ale armatei, pornindu-se mai ales de la dezvalurile presei si de la nemultumirea exprimata de Liviu Dragnea privind declaratia gen. Ciuca despre achizitia de rachete Patriot . Credeti ca aceasta ar fi miza posibila?

Credeti ca acest moment este de sine statator sau face parte dintr-un plan mai amplu al actualei majoritati guvernamentale?

"crima constitutionala"

Aveti o experienta bogata in domeniu, ce credeti ca gandesc acum despre noi ceilalti parteneri din NATO?

Care credeti dvs ca ar fi solutia de iesire din acest impas?

Declaratiile sunt facute in contextul in care miercuri, in aceeasi zi in care generalul Nicolae Ciuca, seful Statului Major al Apararii (SMAp) prelua, la Bruxelles, presedintia Comitetului militar al UE, la Bucuresti ministrul Apararii, Gabriel Les, ii contesta oficial numirea in functie prin decret prezidential, anuntand public ca se va adresa instantei.Intr-un interviu acordatcomenteaza lupta dintre ministrul Apararii si presedintele Iohannis pentru desemnarea comandantului militar al Armatei Romane, concluzionand ca este "o nebunie administrativa" generata nu de mize strategice, ci doar pentru ca "sa isi vada cineva omul pus in functie"."Se doreste ca in fruntea SMAp sa fie un om dependent de politic, dator politicului, moale poate, maleabil. Or, asta este o mare greseala. Poate ca pe logica politica e de inteles, dar pe o logica nationala, nu.Sa nu ai in vremurile astea atat de proaste si de complicate un sef de Stat Major puternic (ca personalitate, ca si caracter) si cu toate prerogativele nestirbite ca sa isi faca treaba inseamna sa fii 'sinucigas'", subliniaza, printre altele,, in interviul acordat, iar daca miza reala e legata de contractele de armament, atunci am asista la "apogeul coruptiei in Romania", adauga acesta.Problema grava pe care o avem in acest moment este legata de maniera in care doua institutii, MapN si MAI, inteleg sa lucreze cu Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) . Spun asta pentru ca si doamna ministru de Interne a fost foarte suparata ca presedintele a trimis la CCR acea lege privind politistii . Si acolo presedintele reclamaetc.Exact genul de nereguli pe care le avem si la propunerea facuta de Ministerul Apararii, unde s-a venit cu un om din afara pachetului de 4 nume pe care legea il prevede si s-a incercat acea manevra in CSAT - "" - ceea ce este contrar practicilor militare, spiritului consiliului.Predarea-primirea pentru o functie de comanda la trupele de uscat dureaza un numar de zile. Cum sa il faci in aceeasi sedinta CSAT pe gen. Scarlat si sef la Fortele terestre, si sef de Stat Major?!Eu cred ca problema pe care o avem (si pe care Administratia Prezidentiala ar fi putut sa o explice) este legata de aceste(genul asta de lucru romanesc - pe genunchi, semilegal, la limita legii si a regulamentelor) . Se pare ca presedintele Iohannis nu accepta asa ceva.Nu era nevoie de o noua propunere, legea nu prevede asta. Iar precedentul din 2010 nu exclude cazul de fata. Nu mai stiu toate detaliile de atunci, dar chiar daca atunci s-or fi dat doua semnaturi si acum doar una, asta nu inseamna ca prelungirea de acum nu e valabila.Si un alt lucru pe care lumea nu il intelege este ca presedintele nu avea o alta solutie. Pe 31 decembrie 2018 expira mandatul gen. Ciuca si, neexistand o alta propunere, pentru ca cea initiala fusese respinsa pe motive de legalitate, presedintele a folosit aceasta, pana se lamureste MApN ce vrea sa faca.Nu pot sa va raspund, dar intrebati-i pe cei care ar fi trebuit sa declanseze demersul - cei de la Guvern, conform legii.Ce pot sa va spun este ca, atunci cand avem o, asemenea lucruri se intampla tot timpul si sunt foarte dificil de solutionat.Va pot da un exemplu pe care l-am trait eu. In 2014, presedintele Basescu a aprobat, la propunerea mea, sa fac o evaluare integrata a consecintelor situatiei din Crimeea pentru Romania, ca sa vedem, cu toate institutiile in jurul mesei, ce inseamna pentru noi si care sunt implicatiile, consecintele. Am inceput discutiile rand pe rand si, pentru ca era o fractura de ordin politic, dar si personal, MAI nu a putut participa la aceasta evaluare facuta de statul roman si ordonata de comandantul suprem al Armatei - presedintele Romaniei - pentru ca o anumita persoana nu a vrut.Gabriel Oprea.Asa se intampla in situatii de lupta politica acerba. Va mai pot da si exemplul summit-ului NATO din 2014, cand presedintele aproape fusese lasat pe dinafara, nefiind consultat asupra mersului negocierilor. Si doar pentru ca presedintele Basescu a intrat in proces, sunandu-l pe Joe Biden si pe dna Merkel, am putut sa ne indeplinim si noi obiectivele.Efectele sunt intense. In primul rand, atunci cand membrii CSAT au o disputa in public, semnalul este prost, pentru ca inseamna. Atunci cand functionarimea isi vede sefii luptandu-se, se ascunde, nu mai face nimeni nimic de frica sa nu pice la mijloc in aceasta disputa, iar. Eu incerc sa imi imaginez situatia din MApN si cred ca e una imposibila in momentul asta.Si mai cred ca si. Actualul sef, gen. Ciuca, stim ca nu se mai bucura de increderea ministrului, conform declaratiilor acestuia, iar persoana care va veni in urma disputei politice nu se va bucura de increderea presedintelui.Deci. Adica am creat un element de nesiguranta, de provizorat, ceea ce ii va face pe cei din jur sa fie sceptici, circumspecti, cand vine vorba despre indeplinirea sarcinilor de serviciu.Nu stiu, si eu as vrea sa aflu. E scos din logica lucrurilor, e luat de pe strapontina, cum se spune. Eu am o parere buna despre el ca si militar, profesional vorbind nu am nimic sa ii reprosez. A facut o treaba foarte buna in postul pe care il ocupa acum. Dar, totusi, e scos din caciula, nu este dintre cei 4 care firesc, pe lege vorbind, puteau face pasul de a prelua sefia SMAp.Nu am un raspuns. De ce a trebuit creata aceasta criza in CSAT pentru el? Nu pot sa va spun, desi e o intrebare pe care cred ca o avem cu totii in cap.Nimic. Eu ii stiu bine pe trei dintre ei, pe al patrulea mai putin, dar din ce stiu eu, din ce informatii publice mai exista, au o cariera onorabila.E o nebunie din asta administrativa, ca sa isi vada cineva omul pus in functie.Nu am elemente sa speculez in zona asta, desi poate fi si asta un subiect. Dar cand e o situatie internationala atat de complicata,. Sa bagi mana in banii Armatei, cand si asa sunt limitati si ne lipsesc atatea, iar situatia e atat de periculoasa international, ar fi cea mai mare mizerie.Nu am astfel de informatii, dar mie mi-e clar ca se doreste ca in fruntea SMAp sa fie un om dependent de politic, dator politicului, moale poate, maleabil. Or, asta este o mare greseala. Poate ca pe logica politica e de inteles, dar pe o logica nationala, nu.Sa nu ai in vremurile astea atat de proaste si de complicate un sef de Stat Major puternic (ca personalitate, ca si caracter) si cu toate prerogativele nestirbite ca sa isi faca treaba inseamna sa fii "sinucigas".Eu am denumit ceea ce se intampla. Tot acest efort, toata aceasta campanie de marginalizare a presedintelui, de diluare a responsabilitatilor constitutionale, inclusiv (sau poate in special!) pe zona de securitate nationala, reprezinta o crima constitutionala.Statul roman e afectat grav in doua privinte. In primul rand,, fiindca de aceea presedintele este deasupra partidelor - daca ele o dau in bara si lumea nu ii mai vrea, si se ajunge intr-un blocaj major, sa aiba cine sa ofere o solutie.Or, daca persoana asta nu mai reprezinta nimic politic, constitutional, nu mai are credibilitate publica, cine mai face asta? Ganditi-va ca Guvernul, asta sau urmatorul, trebuie sa taie salariile, dupa cum se anunta criza, si revenim la austeritate. Cine ramane persoana care sa scoata tara din impas?Acesta este un prim aspect. Iar flexibilitatea asta a statului roman e construita de peste 100 de ani.Al doilea aspect se refera la capacitatea Romaniei de a-si lua propriile decizii strategice, e vorba despre ceea ce se numeste, cand nu ai consens in clasa politica, cand presedintele zice 'hais' si premierul 'cea'. Ce tara e aia care nu e capabila sa isi ia propriile decizii din cauza unor lupte meschine, pe interese individuale (ca nu e vorba despre mari amenintari de securitate, doar de interese personale)?Cred ca in faza asta au ridicat doar din spranceana, se uita ingrijorati si mai atent. Dar, de obicei, asta e primul pas. Pasul urmator inseamna mesaje neoficiale, atentionari. Iar daca o tinem tot asa, sa nu ne trezim si cu o avertizare oficiala, pentru ca, pana la urma, eu le cer canadienilor si britanicilor sa vina cu avioane, americanii sau francezii vin cu nave in Marea Neagra, ca?!Si va mai spun un lucru: Nu sunt obligati sa se certe public. Stilul asta de a te da cu capul de masa si de a-ti smulge parul din cap nu e obligatoriu, pentru ca, daca ai o disputa (administrativa, constitutionala, politica), exista institutii care pot regla situatia, care te vor scoate din impas. De ce e nevoie de tot circul asta la televizor, pe Facebook etc.?Mi-e teama ca atunci cand e vorba despre oameni cu o educatie precara si lipsiti de instinctul patriotic nu exista o solutie comoda, convenabila, pentru ca pe de o parte e cel care vrea sa salveze institutia prezidentiala, iar de cealalta e cel needucat, care nu are rezonabilitatea necesara si nu e permisiv la argumente de ordin tehnic, national.E o lupta de orgolii, e ca in gasca: "!". Cum poti sa intelegi altfel supralicitarea MapN, aceasta ambitionare de a-l schimba neaparat acum pe gen. Ciuca? Pentru caAti vazut o alta propunere? Bine, bine, tara nu sta in Ciuca, dar tara sta in Scarlat?!Si lucrurile astea vor continua, vom mai asista la astfel de momente, iar situatia nu poate fi transata decat de catre opinia publica, printr-o manifestare intr-un fel sau altul - scadere in sondaje, alegeri.