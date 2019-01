Instanta decide joi daca generalul Ciuca ramane la sefia Armatei. Cotroceni: Nu intelegem care este urgenta si pericolul iminent

"Nu a asteptat raspunsul"

Decizia urmeaza sa fie luata de judecatorul Vasile Bicu, de la Curtea de Apel Bucuresti. Tot astazi, intr-un alt caz, judecatorul Silviu Gabriel Barbu urmeaza sa ia in discutii, dupa-masa, cererea MApN de anulare a acestui decret.In timpul procesului in care s-a judecat suspendarea decretului, reprezentantul MApN a anuntat ca a depus la biroul de documente secrete al Curtii de Apel Bucuresti un act clasificat prin care ministrul a imputernicit un ofiter in functia de loctiitor al sefului statului major.Administratia Prezidentiala a ridicat astazi mai multe exceptii si a cerut respingerea cererii de suspendare a procesului. Reprezentantul legal al Cotrocenilor a aratat ca MApN nu a respectat procedura legala."A facut plangere prealabila pe 8 ianuarie si a deschis proces pe 11 ianuarie. Nu a asteptat raspunsul in termenul legal, presedintele urmeaza sa-l trimita", a explicat acesta. In plus, nu este vorba de un act administrativ obisnuit, ci de unul care vizeaza securitatea si apararea nationala. Deci nu ar putea fi contestat in instanta."Demersul ministrului pentru suspendarea decretului pare a fi unul politic si nu unul fundamentat juridic", a mai spus acesta."Nu intelegem care este urgenta si pericolul iminent pentru care se cere suspendarea decretului. MApN nu a facut dovada acestor lucruri", a explicat reprezentantul Administratiei Prezidentiale.Pe de alta parte, MApN a explicat ca acest decret ar fi nelegal. Motivul: numirile sefilor Statului Major se fac de catre presedinte, la propunerea ministrului Apararii cu avizul premierului. "Nu sunt indeplinite conditiile legale", a explicat acesta. In plus, prin emiterea decretului s-ar fi produs "o perturbare grava" a activitatii Armatei.Este vorba de doua procese deschise de MApN la sectia de contencios-administrativ, 180/2/2019 - deschis pe 11 ianuarie , care are stabilita ora 12:00 si 230/2/2019 - deschis pe 14 ianuarie , care are stabilita ora 11:00. Ambele au acelasi obiect: anulare act administrativ si suspendarea decretului nr. 1331/28 decembrie 2018.La termenul de astazi, Curtea ar putea da o decizie privind suspendarea decretului, pana la solutionarea definitiva de procesului.Presedintele Klaus Iohannis a semnat pe 28 decembrie 2018 decretul de prelungire, cu un an, a mandatului generalului Nicolae Ciuca ca sef al Statului Major al Apararii, dupa ce a respins in sedinta CSAT propunerea facuta de MApN pentru aceasta functie.Ulterior, premierul Viorica Dancila si ministrul Apararii, Gabriel Les, au acuzat ca seful statului nu a avut baza legala, deoarece propunerea de prelungire a mandatului nu a venit din partea MApN.