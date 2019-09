Iohannis il decoreaza si pe militarul care a fost ucis azi in atentatul de la Kabul

Ziare.

com

"Am primit astazi din Afganistan o noua veste dureroasa. Un militar roman si-a pierdut viata la Kabul in urma unui atentat terorist. Sunt alaturi de membrii familiei greu incercate in aceste momente tragice si le transmit condoleante. Il voi decora pe bravul nostru soldat cazut la datorie cu Ordinul National 'Steaua Romaniei'.Le suntem recunoscatori militarilor nostri aflati in Afganistan si in alte teatre de operatii care, cu pretul vietii, isi fac datoria, alaturi de aliatii si partenerii nostri.Prin prezenta militarilor romani in aceste zone de conflict, tara noastra participa activ la mentinerea pacii si securitatii internationale, o componenta importanta a apartenentei noastre la comunitatea euroatlantica", a anuntat Iohannis, intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Cotroceni.Amintim ca joi dimineata s-a produs o explozie puternica in centrul capitalei afgane Kabul, in apropierea cartierului general al NATO si a unor birouri guvernamentale, intre care principalul serviciu de informatii afgan.5 persoane si-au pierdut viata, printre care si militarul roman, iar alte 35 au fost ranite.Atentatul s-a produs la trei zile de la un altul ce a distrus 80% din cladirea Ambasadei Romaniei la Kabul si in care un alt roman, de data aceasta membru al corpului diplomatic, si-apierdut viata, in timp ce un altul a fost ranit. Si diplomatul va fi decorat post mortem de presedinte