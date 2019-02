Licitatia corvetelor revine in atentie, dupa ce Santierul Naval Constanta renunta la judecata cu guvernul

Ziare.

com

Cererea de chemare in judecata a fost formulata strict in cadrul legal prevazut de legea contenciosului administrativ, fara a se solicita suspendarea actului normativ contestat, se arata in documentul depus de SNC.Potrivit documentului mentionat, decizia SNC de renuntare la judecata vine dupa ce actiunea companiei a fost prezentata atat de mass-media, cat si de ministrul Apararii, Gabriel Les, drept principalul motiv pentru care MApN a suspendat procedura de achizitie a corvetelor."Pentru a veni in intampinarea dorintei Guvernului Romaniei de a finaliza cat mai repede procedura de achizitie si pentru a inlatura orice impediment privind actiunea formulata de societatea noastra, declaram expres prin prezenta cerere ca renuntam la judecata", se arata in documentul depus la Curtea de Apel Constanta.