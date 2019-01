MApN a trimis la Cotroceni o plangere. Cere anularea decretului referitor la seful Armatei

Ziare.

Plangerea a fost depusa si inregistrata marti seara."Ministerul Apararii Nationale a depus marti, 8 ianuarie, in temeiul articolului 7 din Legea nr. 554/ 2004, privind contenciosul administrativ, o plangere prealabila la Administratia Prezidentiala, prin care solicita revocarea Decretului nr. 1331 emis in data de 28 decembrie 2018, privind prelungirea mandatului sefului Statului Major al Apararii", transmite ministerul intr-un comunicat de presa remis miercuriIn motivatia documentului, MApN sustine faptul ca decretul incalca dispozitiile legale prevazute in Legea 346 / 2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, articolul 32, alineatul 5, conform caruia "Seful Statului Major al Apararii este militarul cu rangul de conducere cel mai inalt din armata, numit de Presedintele Romaniei, la propunerea ministrului apararii, cu avizul primului-ministru, pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire cu pana la un an".Ministerul argumenteaza ca in cazul de fata nu a existat nici propunerea ministrului Apararii, nici avizul prim-ministrului."Concret, in document se arata ca pentru prelungirea mandatului sefului SMAp ar fi trebuit sa fie parcursa aceeasi procedura ca si in cazul numirii, mai exact la propunerea ministrului apararii nationale si cu avizul Prim-Ministrului. In acest caz, nu exista nici propunerea ministerului, nici avizul premierului.In document, a fost evidentiat precedentul juridic, prin faptul ca Presedintele Romaniei a prelungit mandatul Sefului Statului Major General in anul 2010, prin Decretul nr. 882, avand in vedere propunerea ministrului apararii nationale si avizul prim-ministrului", se mai arata in document.Termenul legal pentru ca Administratia Prezidentiala sa dea un raspuns este de 30 de zile.Amintim ca presedintele Klaus Iohannis a semnat, pe 28 decembrie, decretul de prelungire, cu un an, a mandatului generalului Nicolae Ciuca, actualul sef al Statului Major al Apararii, dupa ce a respins in sedinta CSAT propunerea facuta de MApN pentru aceasta functie Premierul Viorica Dancila si ministrul Apararii, Gabriel Les, au acuzat ca seful statului nu a avut baza legala, deoarece propunerea de prelungire a mandatului nu a venit din partea MApN. Astfel, cei doi, precum si seful SGG Toni Grebla, au anuntat ca este in opinia lor un nou conflict juridic de natura constitutionala, astfel ca il vor reclama din nou pe Iohannis la CCR.