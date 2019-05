MApN anunta ca vom vedea convoaie de blindate si camioane militare pe soselele Romaniei

Ziare.

Potrivit acestora, deplasarea convoaielor militare romanesti se face din zonele de dislocare la pace a marilor unitati si unitati participante la exercitiu catre poligoanele Cincu, Babadag, Smardan, Capu Midia, Boboc, Bordusani si spre alte zone de instruire, iar cele apartinand armatelor straine se vor deplasa dinspre punctele de trecere a frontierei catre aceleasi locatii de instruire."Exercitiul multinational SG19 are ca principal obiectiv evidentierea coeziunii, unitatii si solidaritatii statelor partenere si aliate in vederea apararii impotriva oricarei agresiuni, in special prin mobilizare rapida si concentrare a fortelor in timp scurt, oriunde in Europa. Activitatile de instruire in comun din Romania includ exercitii tactice de stat major si cu trageri de lupta, fortari ale cursurilor de apa, deplasarea tactica a unitatilor si secvente cu specific medical", precizeaza MApN intr-un comunicat.Numarul de participanti la acest exercitiu este de aproximativ 13.500 de militari din 14 tari aliate si partenere (Albania, Bosnia-Hertegovina, Bulgaria, Germania, Marea Britanie, Republica Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia, Romania, Spania, Turcia, Ucraina si SUA. Din totalul militarilor prezenti, 7.600 reprezinta Armata Romaniei.