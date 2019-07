MApN incepe recrutarea rezervistilor voluntari

Ziare.

Potrivit sursei citate, pentru anul 2019 sunt disponibile peste 1.300 de locuri de rezervisti voluntari (ofiteri, maistri militari, subofiteri, gradati si soldati) in unitati militare din 20 de judete: Arad, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Brasov, Braila, Buzau, Calarasi, Cluj, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Iasi, Ilfov, Prahova, Tulcea, Vaslui, Vrancea si din municipiul Bucuresti.MApN informeaza ca, pentru inscriere, cetatenii se pot prezenta atat la sediul centrului militar judetean sau de sector pe a carui raza de responsabilitate isi au domiciliul, cat si la oricare alt centru militar, in situatia in care locul de munca sau resedinta temporara difera de localitatea de domiciliu.Cetatenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei vor completa o cerere de inscriere. Totodata, vor avea asupra lor o serie de documente, precum actul de identitate, in original si in copie, certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim sase luni inainte de data depunerii, acte de studii si/sau alte documente care atesta alte competente dobandite in viata civila, in original si in copie, permisul de conducere, in original si in copie, daca este cazul, pentru candidatii fara pregatire militara, daca indeplinirea atributiilor postului pentru care candideaza presupune conducerea tehnicii specifice, precum si livretul militar, in original si in copie, daca este cazul, numai pentru cei care detin calitatea de rezervist.La prezentarea la centrul militar, persoanele vor fi informate cu privire la etapele pe care le presupune procesul de recrutare si selectie, respectiv unitatea militara in care urmeaza sa sustina probele de selectie, unitatea sanitara militara unde urmeaza sa sustina examinarea medicala si unitatea militara sau centrul de instruire in care se va executa programul de instruire initiala, in cazul candidatilor proveniti din randul cetatenilor fara pregatire militara.De asemenea, candidatii proveniti din randul cetatenilor fara pregatire militara vor fi consiliati in ceea ce priveste exprimarea optiunilor, in sensul orientarii catre arme sau servicii si specialitati militare pentru care acestia prezinta abilitati si aptitudini."Procesul de recrutare si selectie se desfasoara in baza Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari si a Ordinului ministrului apararii nationale nr. M. 25/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 270/2015", se mentioneaza in comunicat.