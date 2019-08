MApN prelungeste perioada de recrutare si selectie pentru rezervistii voluntari

Ziare.

Potrivit sursei citate, procesul de recrutare si selectie s-a prelungit pana peLocurile de rezervisti sunt disponibile in unitati militare din judetele Bacau, Bihor, Braila, Calarasi, Cluj, Constanta, Covasna, Ilfov, Tulcea si municipiul Bucuresti.Pentru inscriere, cetatenii se pot prezenta atat la sediul centrului militar zonal/ judetean sau de sector pe a carui raza de responsabilitate isi au domiciliul, cat si la oricare alt centru militar zonal/ judetean sau de sector, in situatia in care locul de munca sau resedinta temporara difera de localitatea de domiciliu.La inscriere, cetatenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei vor completa o cerere de inscriere.Totodata, vor trebui sa aiba asupra lor actul de identitate, in original si in copie; certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim sase luni inainte de data depunerii; acte de studii si/ sau alte documente care atesta alte competente dobandite in viata civila, in original si in copie; permisul de conducere, in original si in copie, daca este cazul, pentru candidatii fara pregatire militara, daca indeplinirea atributiilor postului pentru care candideaza presupune conducerea tehnicii specifice; livretul militar, in original si in copie, daca este cazul, numai pentru cei care detin calitatea de rezervist.La prezentarea la centrul militar, persoanele vor fi informate cu privire la etapele pe care le presupune procesul de recrutare si selectie, respectiv unitatea militara in care urmeaza sa sustina probele de selectie, unitatea sanitara militara unde urmeaza sa sustina examinarea medicala si unitatea militara / centrul de instruire in care se va executa programul de instruire initiala, in cazul candidatilor proveniti din randul cetatenilor fara pregatire militara.De asemenea, candidatii proveniti din randul cetatenilor fara pregatire militara vor fi consiliati in ceea ce priveste exprimarea optiunilor, in sensul orientarii catre arme/ servicii si specialitati militare pentru care acestia prezinta abilitati si aptitudini.Pe perioada programului de instruire initiala, rezervistii voluntari beneficiaza lunar de o suma egala cu solda de functie corespunzatoare unui soldat profesionist in activitate, la care se adauga solda gradului minim al fiecarui corp de personal militar pentru care se instruieste.Totodata, prima de fidelitate se acorda la semnarea fiecarui contract cu o durata minima de trei ani si este egala cu suma reprezentand solda de functie pe care sunt incadrati si solda gradului detinut.