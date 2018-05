MApN prelungeste procesul de recrutare a rezervistilor voluntari

Ziare.

Astfel, termenul limita pentru depunerea dosarelor va fi la 22 iunie, fata de 8 iunie, cum era pana in prezent.Potrivit MApN, procesul de recrutare se desfasoara in baza Legii nr. 270/ 2015 privind Statutul rezervistilor voluntari si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia.MApN a initiat un proiect de lege pentru completarea respectivului act normativ, document aflat in dezbatere publica pe site-ul institutiei militare, in vederea "cresterii atractivitatii serviciului militar in calitate de rezervist voluntar".Pentru inscrierea in procesul de recrutare si selectie, persoanele interesate se pot adresa centrelor militare judetene sau de sector pe a caror raza isi au domiciliul, unde vor fi informati cu privire la noutatile in domeniu.Numarul de posturi disponibile pentru rezervistii voluntari in acest an este de peste 3.400, dintre care aproximativ 380 pentru ofiteri, 140 pentru maistri militari, aproximativ 680 pentru subofiteri si peste 2.200 pentru gradati si soldati.Rezervistii voluntari reprezinta o categorie de personal militar in rezerva, distincta fata de cea a personalului militar in activitate.