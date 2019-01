Mesajul Armatei Romane care s-a viralizat pe internet: Avem si noi "artificii" (Video)

Previously tweeted by the US Strategic Command. (Now deleted) Such an irresponsible tweet. Tweeting about a nuclear bomb drop. pic.twitter.com/X5LrvC5nml - Wooglin 🍁 (@wooglin1968) December 31, 2018

Our previous NYE tweet was in poor taste & does not reflect our values. We apologize. We are dedicated to the security of America & allies. - US Strategic Command (@US_Stratcom) December 31, 2018

Ziare.

com

Mesajul video transmis de MApN, pe pagina oficiala de Facebook, cu ocazia Anului Nou, a fost pe placul publicului din Romania, care a gustat gluma, spre deosebire de aluzia facuta de Comandamentul strategic al SUA ce detine "butonul" nuclear care, facand o analogie cu globul care era lansat la New York de Revelion, a spus ca este pregatit sa foloseasca ceva mult mai mare, scrie Mediafax. "Traditia din Times Square vesteste Anul Nou prin coborarea globului; daca va fi nevoie vreodata, noi suntem pregatiti sa lansam ceva mult, mult mai mare", a transmis Comandamentul Strategic al SUA inaintea Revelionului, referindu-se la momentul celebrarii Revelionului in New York. Mesajul postat pe Twitter era insotit de o inregistrare video cu un bombardier B-2.Sugestia folosirii unei arme nucleare a starnit critici la Washington. In acest context, Comandamentul Strategic al SUA a sters controversatul mesaj postat de Revelion, informeaza agentia Reuters si postul tv BBC.Comandamentul Strategic al SUA a postat un alt anunt:"Mesajul nostru precedent era deplasat si nu reflecta valorile noastre. Prezentam scuze. Suntem dedicati securitatii Americii si aliatilor".