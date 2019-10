"Mesajul emotionant al ambasadei SUA pentru Armata Romana. Ce a spus Iohannis"

Ziare.

"La multi ani, Armata Romaniei! Multumim pentru extraordinara colaborare!", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook U.S. Embassy Bucharest , ilustrata cu doi militari se saluta cordial - unul roman si unul american.La randul sau, presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu aceasta ocazie. Seful statului a participat astazi la ceremonia organizata la "Mormantul Ostasului Necunoscut" din Parcul Carol din Bucuresti."Sarbatorim astazi 75 de ani de la eliberarea integrala a teritoriului Romaniei de catre armata noastra, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Aceasta aniversare are o semnificatie cu atat mai profunda, cu cat tot anul acesta se implinesc si 15 ani de la intrarea Romaniei in NATO, un bun prilej asadar de a onora sacrificiile si implicarea tuturor celor care au aparat unitatea statului roman si identitatea noastra nationala.Parcursul euroatlantic si european al Romaniei s-a bazat si pe profesionalismul si seriozitatea cu care armata a participat la operatii militare in afara teritoriului national, acolo unde interesele tarii noastre o cereau, alaturi de aliatii nostri", a declarat Klaus Iohannis in cadrul ceremoniei.Acesta a vorbit si despre vizita sa in America, unde a vorbit cu Donald Trump despre prezenta militara in Marea Neagra."Cu ocazia recentei vizite in SUA, am discutat cu presedintele Statelor Unite despre asigurarea unei prezente militare consistente a Statelor Unite in Romania si in Marea Neagra.Este esential ca angajamentul cu privire la cresterea bugetului pentru Aparare sa fie respectat, pentru ca aceasta initiativa a adus recunoasterea aliatilor si beneficii certe pentru securitatea Romaniei", a mai afirmat, printre altele, presedintele.Ziua Armatei Romaniei e celebrata anual in 25 octombrie. Dupa eliberarea teritoriului national, la 25 octombrie 1944, Armata Romaniei a continuat sa lupte pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei si Austriei, alaturi de trupele aliate, contribuind, prin noi jertfe si sacrificii, la marea victorie obtinuta la 9 Mai 1945, ce a marcat sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial in Europa.