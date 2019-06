Militarii americani s-au antrenat din greseala cu tancurile in lanurile de la Fetesti. MApN da vina pe vreme si va despagubi agricultorii

MApN da vina pe vreme

Oamenii au incercat sa ii opreasca pe soldati, dar spun ca nu au fost bagati in seama, iar in cele din urma au fugit de pe camp si au sunat la politie. In cele din urma, se pare ca totul s-a intamplat din eroarea americanilor, care au gresit traseul si au confundat campurile oamenilor cu poligonul, unde s-au antrenat cateva ore bune."In jurul orei 13:30, in timp ce eram la recoltat la cultura de orz, in apropierea noastra, intr-o zona recoltata cu porumb si florea soarelui, am auzit bubuituri si semnalizari de fum, crezand ca a luat foc. Ne-am deplasat repede si acolo am dat peste masinile armatei, care faceau un exercitiu in interiorul culturii noastre.Nu stiam ca e un exercitiu NATO. Oamenii au intrat in panica. Noi nu am fost anuntati de nicio autoritate. Noi am intrat in zona, intre tancuri, dar nu ne-au bagat in seama, ne-au sfidat. Ei si-au continuat exercitiul. Intrau din floarea soarelui in porumb, apoi in grau. Am facut semne cu mana, am fost in apropierea tancurilor, dar nu ne-a bagat nimeni in seama.Noi am facut un apel la 112. Am intrat in panica. Unii oameni au plecat de pe camp de frica. Politia a reactionat pasnic, nu pareau impacientati. Ulterior am primit un apel telefonic de la o persoana, in timp ce eu ma feream de tancuri sa nu de apeste mine, care a spus ca vom lua legatura si ca vom fi despagubiti. Nu stiu cu cine ne va despagubi. A fost ceva verbal.In jurul orei 17.00 au plecat de pe camp. In acest timp, ei au facut operatiunile, iar noi printre ei, dar nu ne-a bagat nimeni in seama", a povestit agricultorul Liviu Mereuta, pentru B1 TV Ulterior, incidentul a fost confirmat de Ministerul Apararii intr-un comunicat de presa. Institutia condusa de Gabriel Les da vina pe conditiile meteo nefavorabile pentru greseala care i-a costat pe agricultori culturile."Militari ai Armatei SUA, care se deplasau, joi dupa-amiaza, in conditii meteo nefavorabile, pe timpul desfasurarii unor activitati de instruire din cadrul Exercitiului Multinational Saber Guardian 19, in zona Insulei Ialomitei, au traversat, din eroare, cu tehnica de lupta blindata din dotare o zona agricola, rezultand distrugerea unor culturi", informeaza un comunicat transmis de Biroul de Presa al Ministerului Apararii Nationale (MApN).Zona in cauza nu era situata pe traseul de deplasare convenit cu autoritatile locale si cu agentii economici care au in proprietate terenuri in zona.Sursa citata a precizat ca "o comisie formata din reprezentanti ai MApN si armatei SUA cerceteaza imprejurarile in care s-a produs incidentul"."In jurul orei 18:30, s-a desfasurat la primaria localitatii Stelnica o intalnire a reprezentantilor comisiei cu cei ai primariei Stelnica si proprietarilor terenului, pentru evaluarea pagubelor, stabilirea valorilor despagubirilor si a modului de acordare a acestora, in conformitate cu legislatia nationala si acordurile bilaterale in vigoare", mai precizeaza comunicatul MApN.