Militarii americani si romani din Baza militara de la Deveselu si-au prezentat o parte din tehnica

Militarii americani le-au aratat ambasadorilor si atasatilor militari ai statelor NATO acreditati in Romania un centru de informatii si comanda de la Baza militara de la Deveselu."Din acest loc, militarii primesc informatii de la NATO, din SUA, si iau acele informatii si genereaza atacuri defensive pentru a apara teritoriul NATO.", a spus un militar american din cadrul bazei de la Deveselu.Si militarii romani si-au prezentat o parte din tehnica pe care o folosesc pentru apararea bazei: doua masini dotate cu echipament de supraveghere video si termoviziune, cu ajutorul carora pot fi identificate si chiar urmarite eventuale tinte."Poate identifica, dupa alegerea tintei, si la o distanta de 1 km cu camera de trafic. Pot fi folosite in zilele de iarna sau pe timpul noptii, cand nu poti vedea cu ochiul liber si poate identifica tinte cu camera de termoviziune. Sunt, de asemenea, folosite pentru raspuns,. Sunt operate de catre doua persoane - una opereaza sistemul, iar celalalta asigura siguranta vehiculului. Este un display si are doua comenzi, cate una pentru fiecare camera, o tastatura wireless, lumini albastre si o statie radio-comunicatii", a explicat unul dintre militarii romani din Baza militara Deveselu."Am stat in aceeasi gradina cu presedintele Trump si presedintele Iohannis in iunie 2017, atunci cand presedintele Trump a spus foarte clar ca SUA este in totalitate dedicata Aliantei NATO (...) Toti aliatii ar trebui sa realizeze ca au un angajament sa aloce cel putin 2% din PIB pentru aparare, asa cum face Romania", a mai spus ambasadorul SUA.25 de ambasadori si atasati ai apararii de la ambasade ale statelor NATO acredidati in Romania au participat, marti, la invitatia ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm, la o intalnire informala privind sistemul antiracheta de la Deveselu.Potrivit reprezentantilor Ambasadei SUA in Romania, vizita la Baza militara Deveselu a fost "".