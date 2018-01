Militarul care si-a ucis iubita in coafor a cerut sa fie eliberat din arest preventiv

Ziare.

com

Plutonierul Florin Oprea care sustinuse ca accepta decizia instantei si nu doreste sa fie cercetat in stare de libertate pentru uciderea iubitei sale s-a razgandit. Detalii a oferit avocatul acestuia, Sorin Vieru."A depus contestatie la arestul de la IJP Dambovita, unde este incarcerat. Este un drept al lui, dar asta nu este de natura a schimba declaratiile date in fata instantei la Tribunalul Militar, prin care isi recunoaste faptele si regreta. E vorba de un drept procesual pe care dansul a gasit de cuviinta sa il foloseasca", a declarat Sorin Vieru pentru B1 TV.In privinta motivului pe care Florin Oprea l-a avut pentru a comite fapta, Sorin Vieru a declarat:. Dar asta nu este scuzabil, cu privire la consumul de bauturi alcoolice. El spune ca regreta ca a facut acest gest ca si-a distrus viata, a distrus-o si pe a ei, si pe a copilului, gestul este incalificabil. Spune ca a iubit-o foarte mult si crede ca si ea l-a iubit pe el.Dar asta era firea ei, a inteles sa aiba relatii si cu alti barbati, acest lucru s-a intamplat de mai multe ori in anii in care au fost impreuna. (...) El constentizeaza fapta. Neaga vehement ca ar fi suferit tulburari de natura psihica anterior savarsirii faptei, sechele, traume de natura psihica, datorita faptului ca a fost combatant in Afganistan", a mai spus avocatul subofiterului MApN.Intrebat de jurnalistii de la B1 TV daca familia lui Florin Oprea ar urma sa ceara custodia fetitei pe care acesta o are cu Alexandra, iubita ucisa, Sorin Vieru a declarat:"Familia nu a luat inca legatura cu mine".Aceeasi sursa a precizat ca barbatul nu ar fi premeditat fapta, in conditiile in care nu isi cumparase cutitul cu intentia de a-l folosi pentru a comite crima."Din ce spune el este ca acel cutit nu a fost cumparat cu scopul de a savarsi fapta. Concubina lui a parasit domiciliul cu cateva zile in urma, luand mai multe lucruri din casa, printre care si aceste chestii de uz la bucatarie.El s-a dus in piata sa cumpere un cutit ca nu avea cu ce taia paine. In momentul in care era in piata, a vorbit la telefon, rugand-o pe concubina sa se intoarca, sa se impace. Aceasta a refuzat, spunandu-i ca si-a gasit pe altcineva si nu mai vrea sa convietuiasca cu el si i-a comunicat ca se afla la un salon de infrumusetare. El s-a dus la acel salon, unde a avut din nou o discutie cu ea, aceasta i-a confirmat ca nu mai doreste. Cand s-a produs acel declic, din gelozie, avand asupra lui acel cutit, cumparat in alte scopuri, a savarsit fapta.Premeditare ar fi in cazul in care se dovedeste in mod cert ca achizitionarea cutitului s-a facut in scopul savarsirii faptei. El spune ca acest cutit a fost cumparat in alte scopuri, noi urmeaza probam aceste lucruri", a declarat avocatul.Citeste si: