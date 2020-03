MApN aduce 45 de tone de echipamente medicale din Coreea de Sud, cu avion NATO

LIVE

Echipamentele, 100.000 de combinezoane de protectie, au fost achizitionate de statul roman prin Oficiul National de Achizitii Centralizate, in cadrul eforturilor de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 in tara noastra, precizeaza Ministerul Apararii intr-un comunicat remis"Zborul este efectuat cu o aeronava C-17 Globe Master III, in cadrul cotei de ore de zbor alocate Romaniei, ca stat membru al Capabilitatii de Transport Aerian Strategic. Aeronava va ateriza pe Aeroportul Otopeni joi, 26 martie", se arata intr-un comunicat.Romania a semnat in anul 2008, ca membru fondator, Memorandumul de Intelegere pentru constituirea Capabilitatii de Transport Aerian Strategic, alaturi alte noua tari NATO - Bulgaria, Estonia, Lituania, Olanda, Norvegia, Polonia, Slovenia, SUA si Ungaria doua membre ale Parteneriatului pentru Pace: Finlanda si Suedia.I.O.