Ministrul Apararii: Nimeni nu a vorbit de deplasarea unor trupe romanesti in Republica Moldova

Prezent duminica la un eveniment in Cetatea Aradului, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a fost intrebat de jurnalisti despre infiintarea unui batalion mixt romano-moldovean, dupa ce discutii au avut loc, la inceputul anului, intre ministrii Apararii ai celor doua tari.Fifor a spus ca discutiile de la Chisinau cu omologul sau, Eugen Sturza, au fost de principiu si a aratat ca in urma acestora o parte a mediului politic din Republica Moldova "s-a inflamat foarte mult"."Este o discutie pe care am purtat-o cu omologul meu, excelenta sa Eugen Sturza, la Chisinau, si la Bucuresti am discutat acest lucru. S-a inflamat foarte mult atunci o parte a mediului politic din Republica Moldova, probabil ca nu s-a inteles foarte bine, nimeni nu a vorbit de deplasarea unor trupe romanesti in Republica Moldova, nu am avut niciodata in gand o astfel de chestiune, este vorba de un format de pregatire mixta romano-moldoveana. De altfel, soldatii moldoveni participa la exercitii pe care Armata Romana le organizeaza in tara si avem o colaborare, zic eu, foarte buna", a declarat Mihai Fifor.Ministrul a precizat ca discutiile au fost "despre o formula asemanatoare batalionului mixt pe care il avem pentru proiectul Tisa", respectiv o unitate pentru situatii de urgenta, care sa poata fi operativa si sa intervina cand este nevoie.Discutiile intre cei doi ministrii au avut loc in luna februarie. Cateva zile mai tarziu, fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin s-a aratat deranjat de vizita facuta de ministrul Apararii din Romania, Mihai Fifor: "Am vazut ca a venit la Chisinau ministrul Apararii roman, cu o gramada de generali. Ei vor un batalion mixt. Ce, acest batalion sa fie format dintr-un moldovean si 1.000 de romani? Asa batalion a fost si in 1918, atunci cand cei din Sfatul Tarii au fost obligati sa semneze Unirea".