Ministrul Les nu e convins de ilegalitatile privind corvetele: Am citit doar cat sa fiu informat cat de cat, las pe seama Parchetului

Ziare.

com

"Autoritatea contractanta din cadrul Ministerului Apararii Nationale este Departamentul pentru Armamente, de la care am primit o informare precizand aceste doua aspecte, (...) niste suspiciuni vizavi de procedura si o contestatie in contenciosul administrativ facuta de unul dintre competitori pentru anularea Hotararii de Guvern care reglementeaza aceasta achizitie.", a afirmat Les, intr-o interventie telefonica la Digi 24.El a precizat ca sesizarea Parchetului in legatura cu procedura de achizitie a fost facuta doar pentru siguranta si deplina legalitate a acestei proceduri."Pozitia pe care Ministerul Apararii Nationale a luat-o ieri este doar pentru a ne asigura ca aceasta procedura s-a facut in deplina legalitate si bineinteles sa vedem ce va spune contenciosul administrativ vizavi de plangerea celor de la Santierul naval", a mai spus Les.Ministrul a adaugat ca orice intarziere nu este benefica, insa nu se problema de "amenintari sau de aspecte care tin de lucruri putin mai grave"."Noi avem cei 2% (din PIB pentru Aparare - n.red.), si in acest an vom avea cei 2%, ideea e ca aceasta achizitie sa se faca in deplina legalitate, (...) pentru ca este usor sa cheltui bani, insa ar fi foarte important sa putem face si un transfer tehnologic ca sa existe in Romania capabilitati necesare si pentru mentenanta si pentru alte lucruri", a completat Gabriel Les.Vineri, MApN preciza, intr-un comunicat de presa, ca secretarul de stat pentru Armamente, Andrei Ignat, responsabil cu derularea procedurii de achizitie aferenta programului de inzestrare esential 'Corveta multifunctionala', a prezentat ministrului Apararii un raport de informare cu privire la acest subiect."Astfel,, in temeiul unor suspiciuni rezonabile privind derularea in deplina legalitate a procedurii, de natura sa afecteze realizarea interesului national de securitate in ceea ce priveste Programul de inzestrare esential 'Corveta multifunctionala'", arata sursa citata.In replica, Santierul Naval Constanta a dat in judecata Guvernul, iar USR acuza coalitia de guvernare ca face jocurile Rusiei.