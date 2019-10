Naval Group a inceput fabricarea primelor nave de razboi complet digitalizate

Ziare.

com

La eveniment au participat ministrului francez al Fortelor Armate, Florence Parly, seful Directiei de armament francez (DGA), Joel Barre, seful Statului Major al Armatei Franceze, Christophe Prazuck, numerosi oficiali francezi si delegatii straine, precum si CEO-ului Naval Group, Herve Guillou."Dupa finalizarea cu succes a studiilor initiale si a fazelor de dezvoltare, suntem mandri sa atingem acest prim punct industrial. Datorita acestui program, Naval Group va continua sa-si dezvolte prezenta internationala. Acest program va creste pana la cincisprezece numarul fregatelor de prim rang ale Marinei Franceze, asa cum este prevazut in planul de cheltuieli militare franceze (LPM)", a declarat Sylvain Perrier, Director programului FDI al Naval Group Prima fregata va fi livrata in 2023 si face parte dintr-o serie de cinci nave comandate de Marina Franceza. Fazele initiale si de dezvoltare ale acestui program reprezinta peste un milion de ore de lucru, in timp ce construirea primei nave va necesita peste un milion de ore de productie la Santierul Naval din Lorient si va implica circa 400 de subcontractori.Proiectarea si productia navelor FDI se bazeaza pe experienta programului de fregate FREMM: Naval Group beneficiaza de feedback-ul operational oferit de Marina Franceza. FDI este o nava multifunctionala, cu un deplasament de 4.500 de tone, protejata impotriva amenintarilor cibernetice, cu un centru de date care gazduieste o mare parte din aplicatiile navei.Ministrul grec al Apararii, Nicolaos Panagiotopoulos, si ministrul francez pentru Fortele Armate, Florence Parly, au semnat pe 10 octombrie o scrisoare de intentie privind achizitionarea acestui tip de fregate.In Romania, Naval Group, in asociere cu Santierul Naval Constanta (SNC), a castigat licitatia lansata de Ministerul Apararii Nationale pentru constructia celor patru corvete pentru dotarea Fortelor Navale Romane. Naval Group are in prezent contracte in derulare pentru furnizarea de corvete Gowind 2500 pentru Malaezia, Egipt si Emiratele Arabe Unite.De asemenea, Australia a selectat Naval Group pentru constructia de submarine in cadrul unui contract istoric de peste 34 de miliarde de dolari. Belgia a ales un consortiu condus de Naval Group pentru construirea a 12 vanatoare de mine pentru fortele navale ale Belgiei si Olandei. Naval Group este partenerul de incredere si principalul furnizor al Marinei Franceze.