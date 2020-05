Naval Group incepe testele pe mare pentru Suffren, primul submarin nuclear din clasa Barracuda

Primele teste pe mare, un pas important pentru programul Barracuda

Raspuns la o provocare industriala in plina criza de sanatate

Suffren: un salt de tehnologie si capacitate

Naval Group, castigatoare a contractului de achizitie a corvetelor pentru Marina Romana

Ziare.

com

Suffren este primul dintr-o serie de sase submarine nucleare de atac, de ultima generatie, care vor intra in dotarea flotei Marinei Franceze pana in 2030."Primul test pe mare pentru Suffren este un motiv de mandrie pentru angajatii Naval Group si partenerii lor.Sunt extrem de recunoscator pentru eforturile echipelor care au facut posibila inceperea acestor teste, prin implementarea unor masuri stricte de securitate si sanatate pentru protectia echipajului, care este partial constituit din angajati ai Naval Group.Aceste teste sunt o dovada suplimentara a angajamentului total al Naval Group fata de Marina Franceza, Agentia Franceza de Achizitii de Aparare (DGA), precum si fata de Comisia Franceza de Energie atomica si Alternativa (CEA), TechnicAtome si ceilalti actori industriali ai sectorului apararii.Impreuna, desfasuram teste pe mare care vor conduce la livrarea submarinului Suffren si suntem angajati in producerea celorlalte cinci submarine ale seriei, ceea ce reprezinta o prioritate majora pentru companie", a declarat Pierre Eric Pommellet, presedinte si CEO al Naval Group.Aceasta serie de teste pe mare urmeaza pornirii reactorului nuclear care a avut loc in decembrie 2019 si testelor de docuri efectuate de la lansarea submarinului pe 12 iulie 2019.Operatiunile au avut loc succesiv atat in sala de asamblare, cat si in docuri uscate sau pline de apa pentru a testa echipamente si sisteme, cum ar fi sistemul de lupta.Testarile sunt efectuate de echipe comune formate din specialisti ai Naval Group, TechnicAtome si ai autoritatilor franceze.Testarile pe mare constituie o etapa cruciala de verificare a instalatiilor de la bord pentru un submarin nuclear si urmaresc sa asigurare:- etanseitatea apei in mediul subacvatic si manevrabilitatea;- performanta sistemului de lupta, a armelor tactice si a tuturor echipamentelor de inalta tehnologie care se afla la bordul acestei noi generatii de submarine de atac nuclear;- performanta completa a capacitatilor sale operationale.Suffren este primul submarin din clasa Barracuda destinat sa inlocuiasca generatia de submarine de tip Ruby.Naval Group se ocupa de producerea acestei serii de submarine - de la proiectare pana la constructia navei si a sistemelor informationale, fabricarea principalelor componente ale reactoarelor nucleare, precum si intretinerea navelor in Toulon.Testarile pe mare pentru SSN Suffren sunt o prioritate pentru Ministerul Francez al Apararii.Naval Group a implementat o serie de masuri pentru protectia sanatatii si sigurantei angajatilor pentru a continua operatiunile in timpul crizei de sanatate cauzate de pandemia Covid-19.Incepand cu 16 martie, o serie de masuri de securitate au fost puse in aplicare - in special pentru securitatea nucleara - ca parte a planului de continuitate industriala al Naval Group pentru santierul din Cherbourg si programul Barracuda.Impreuna cu autoritatile de asistenta profesionala, au fost luate masuri pentru a asigura sanatatea si siguranta echipei.Protocoalele includ, de exemplu, respectarea sistematica a normelor de igiena si dezinfectare si utilizarea obligatorie a mastilor.In plus, au fost implementate masuri preventive de autoizolare si teste de screening pentru toti membrii echipei care participa la testarile pe mare.De asemenea, protocoalele privind testele pe mare au fost adaptate, prin reducerea cu 20% a numarului de persoane aflate la bord.Suffren este unul dintre cele mai silentioane submarine din lume. Aceasta discretie, combinata cu capacitatile sale avansate de detectare, ii garanteaza superioritatea acustica.Pentru prima data, datorita submarinelor din clasa Suffren, Marina Franceza va avea o capacitate sporita de atac cu rachetele navale de croaziera (NCM) ale MBDA.De asemenea, ultima generatie de submarine permite desfasurarea discreta a operatiunilor sub apa ale Fortelor Speciale, in special datorita "trapei sale pentru scafandri" si a transportarii optionale a unui adapost de punte uscata care permite desfasurarea vehiculelor subacvatice.Mai discret, cu o autonomie sporita si capacitati mai bune, Suffren este dotat cu cele mai noi generatii de sisteme, inclusiv o conducere centralizata si automatizata.Caracteristicile tehnice ale submarinelor din clasa Suffren:- Deplasament la suprafata: 4.700 tone- Deplasament la scufundare: 5.200 tone- Lungime: 99 metri- Diametru: 8,8 metri- Armament: rachete navale, torpile ghidate de tip F21;- Rachete anti-nave Exocet SM39;- Propulsie hibrida: reactor de apa sub presiune derivat din reactoarele de la bord;- Transportor de aeronave de tip Triumfant SSBN si Charles-de-Gaulle, doua turbine cu propulsie;- Doua generatoare turbo si doua motoare electrice;- Echipaj: 65 de membri ai echipajului + comandamente.- Disponibilitate: peste 270 de zile pe an.In Romania, Naval Group, in asociere cu Santierul Naval Constanta, a castigat licitatia organizata de Ministerul Apararii Nationale pentru a livra Marinei Militare Romane patru corvete echipate cu tehnologie si armament de ultima generatie, printr-o oferta care a inclus cea mai inalta tehnologie navala la cel mai competitiv pret.Corveta Gowind 2500 cu care Naval Group si SNC s-au situat pe primul loc in evaluarile specialistilor MApN ofera performante unice, intre care detectia tintelor pe distante lungi, o stabilitate superioara, operabilitate optimizata pentru conditii extreme de vreme, fiind echipata cu sisteme performante de aparare anti-aeriana, la suprafata si anti-submarin, integrate prin sistemul de management al luptei SetisĀ®.Anul trecut, Olanda si Belgia au ales tot oferta Naval Group in cadrul unei licitatii privind livrarea a 12 vanatoare de mine, desi la licitatie participase si firma olandeza Damen.Avand ca actionar majoritar statul francez, Naval Group este lider european in constructia de nave militare si unul dintre putinii constructori la nivel mondial de portavioane si submarine nucleare.