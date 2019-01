Naval Group, lider european in constructia de nave militare

Ziare.

De peste 400 de ani, Naval Group este partenerul de incredere si principalul furnizor al Marinei Franceze.Cu cea mai importanta forta navala europeana in cadrul NATO, Franta are la temelia apararii sale descurajarea nucleara. Submarinele nucleare franceze purtatoare de rachete balistice, care asigura forta nucleara strategica desfasurata in ocean, sunt construite de Naval Group.Aflandu-se in centrul sistemului permanent de descurajare al Frantei, Naval Group este asadar partenerul principal al Marinei Franceze pentru cel putin alti 70 de ani.De asemenea, fiabilitatea exceptionala a navelor produse de constructorul francez si perspectivele de dezvoltare pe termen lung au fost un factor-cheie in decizia autoritatilor din Australia de selecta Naval Group pentru constructia de submarine, in cadrul unui contract istoric de peste 34 de miliarde de dolari.Australia a cautat nu doar un constructor de nave, ci un partener pe termen lung, care sa fie alaturi de Marina Australiana in urmatorii 50 de ani.In Romania, gigantul francez Naval Group este asociat cu Santierul Naval Constanta (SNC) in cadrul programului de cooperare industriala care vizeaza constructia celor patru corvete scoase la licitatie de Ministerul Apararii Nationale pentru dotarea Fortelor Navale Romane.Naval Group este unul dintre putinii constructori la nivel mondial de portavioane, submarine nucleare si nave de ultima generatie, complet echipate cu sisteme de lupta antiaeriana, anti-nava sau anti-submarin.Compania este prezenta in 18 tari de pe patru continente. Naval Group are in prezent contracte in derulare pentru furnizarea a 10 corvete Gowind 2500 pentru Malaezia, Egipt si Emiratele Arabe Unite.De asemenea, Naval Group, gratie experientei unice si celor mai performante tehnologii militare dezvoltate, a fost selectata sa construiasca submarine pentru state cu forte navale importante, precum Brazilia si India.