Naval Group, pe lista scurta a Olandei pentru a construi viitoarea generatie de submarine

Potrivit comunicatului citat, Naval Group asteapta cu nerabdare sa incheie o cooperare tehnica aprofundata cu Ministerul olandez al Apararii pentru faza de proiectare.Compania crede cu tarie ca profilul operational prevazut este in concordanta cu capabilitatile submarinului de tip Barracuda.Aceasta noua faza va permite trecerea de la procesul de proiectare la o solutie industriala completa, optimizand capacitatile operationale si tehnice, prin implicarea pe termen lung a industriei olandeze.Cu o experienta dovedita in transfer tehnologic si cooperare industriala, Naval Group a format deja un parteneriat puternic cu Royal IHC, o companie specializata in integrarea sistemelor complexe.Pentru a asigura autonomia olandeza in timpul ciclului de viata al submarinelor, Naval Group va coopta in acest program numerosi parteneri industriali si institute de cercetare, care vor fi implicati in fiecare decizie majora din etapa de proiectare.a declarat: "".In Romania, Naval Group si Santierul Naval Constanta au castigat contractul lansat de Ministerul Apararii Nationale pentru modernizarea Marinei Romane cu patru corvete, printr-o oferta care a inclus cea mai performanta tehnologie militara, testata in situatii reale de lupta pe mare, la cel mai competitiv pret.Corveta Gowind 2500 este una din cele mai apreciate platforme la nivel mondial pentru ca ofera performante unice, intre care detectia tintelor pe distante lungi, o stabilitate superioara, operabilitate optimizata pentru conditii extreme de vreme, integrate prin sistemul de management al luptei de ultima generatie - SETIS.Naval Group are in prezent contracte in derulare pentru furnizarea de corvete Gowind 2500 pentru Malaezia, Egipt si Emiratele Arabe Unite.Recent, Naval Group a castigat licitatii in Australia, Belgia si Olanda. Australia a selectat Naval Group pentru constructia de submarine in cadrul unui contract istoric de peste 34 de miliarde de dolari. De asemenea, Belgia a ales un consortiu condus de Naval Group pentru construirea a 12 vanatoare de mine.Naval Group este prezenta in 18 tari pe patru continente si este unul dintre putinii constructori la nivel mondial de portavioane, submarine nucleare si nave de ultima generatie.