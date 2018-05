Naval Group prezinta la BSDA 2018 tehnologie navala militara de ultima generatie

Ziare.

Printre navele construite de Naval Group se numara si corvetele Gowind® 2500 pe care gigantul francez vrea sa le construiasca impreuna cu Santierul Naval Constanta pentru Marina romana.Ministerul Apararii Nationale a demarat procedura pentru achizitia a patru corvete care ar urma sa fie construite intr-un santier din Romania.Potrivit Naval Group, Gowind® 2500 este o platforma care combina caracteristici antidetectie de neegalat si o rezistenta ridicata, avand integrate cele mai moderne sisteme NATO de lupta anti-aeriana, anti-submarin si impotriva navelor inamice de suprafata.Tehnologia integrata in corvetele Gowind® 2500 echipeaza nave mult mai complexe, precum fregatele si submarinele Marinei franceze, care dispune de cea mai mare flota a unei tari europene membra NATO.Succesul Gowind® 2500 pe pietele de export a consolidat pozitia Naval Group ca lider european in constructia de nave de lupta.In prezent exista zece corvete Gowind® 2500 comandate sau in curs de constructie in intreaga lume.Gowind® 2500 a fost selectat recent de Emiratele Arabe Unite, iar Naval Grup este in prezent in negocieri cu diferite tari.Black Sea Defense & Aerospace 2018, expozitie si conferinta internationala dedicata industriei aeronautice, apararii, securitatii nationale, securitatii cibernetice si securitatii private, va avea loc in Bucuresti, in perioada 16-18 mai.