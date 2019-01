Naval Group si Santierul Naval Constanta, cea mai buna oferta pentru corvetele Fortelor Navale

Ziare.

com

Corvetele Gowind 2500 oferite de asocierea Naval Group-SNC incorporeaza tehnologie de varf, testata in situatii reale pe mare.Gowind 2500, singura platforma exclusiv militara din competitie, ofera performante unice, intre care detectia tintelor pe distante lungi, o stabilitate superioara, operabilitate optimizata pentru conditii extreme de vreme.Gowind 2500 este o platforma care combina caracteristici antidetectie de neegalat si o rezistenta ridicata, avand integrate cele mai moderne sisteme NATO de lupta anti-aeriana, anti-submarin si impotriva navelor inamice de suprafata.Naval Group a fost singura companie participanta la licitatie care a oferit sistemul propriu de management al luptei - SETIS. Sistemul SETIS, utilizat si de fregatele franceze FREMM, proceseaza semnale de la o multitudine de radare de navigare si supraveghere, senzori si sonare si este rezultatul experientei indelungate a Naval Group in proiectarea sistemelor integrate, multi-misiune si de lupta.Dezvoltat in cadrul programului fregatelor franceze (FREMM), sistemul este interoperabil NATO si si-a dovedit performantele superioare in misiunile de lupta pe mare.Senzorii panoramici si modulul pentru culegere de informatii au fost proiectati de Naval Group pentru a optimiza performanta operationala a unei nave militare, printr-un radar si un sistem de senzori cu detectare de 360 de grade.Santierul Naval Constanta este unul dintre cele mai mari santiere de constructii, reparatii si conversii de nave din Europa, fiind auditat international in privinta capabilitatii de a construi nave militare de tipul corvetelor, dar si de dimensiuni mult mai mari.Realizarea proiectului de catre asocierea Naval Group - Santierul Naval Constanta ar da sansa unui autentic transfer de tehnologie catre un operator cu capital integral romanesc, nu doar in ceea ce priveste dezvoltarea corvetelor, cat si in ceea ce priveste cerintele de offset, dezvoltarea unui centru de mentenanta pentru Fortele Navale Romane si instruirea personalului.Santierul Naval Constanta are peste 125 de ani de functionare, timp in care au fost construite peste 500 de nave, 30 doar in ultimii 16 ani gratie unor investitii foarte ample, de peste 30 de milioane de euro.Santierul este partenerul strategic al Fortelor Navale Romane in reparatia si modernizarea celor mai importante nave, deruland mai multe programe in acest sens cu Marina Romana.Lider european in constructia de nave militare, Naval Group este unul dintre putinii constructori la nivel mondial de portavioane, submarine nucleare si nave de ultima generatie.Cu actionar majoritar statul francez, Naval Group este principalul furnizor al Marinei franceze, care dispune de o vasta experienta in contracararea amenintarii prezentate de submarinele rusesti in Atlantic si Mediterana.Naval Group are in prezent contracte in derulare pentru furnizarea a 10 corvete Gowind 2500 pentru Malaezia, Egipt si Emiratele Arabe Unite.De asemenea, Naval Group, gratie experientei unice si celor mai performante tehnologii militare dezvoltate, a fost selectata sa construiasca 22 de submarine pentru state cu forte navale importante, precum Australia, Brazilia si India.