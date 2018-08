Naval Group si Santierul Naval Constanta propun Gowind 2500 Fortelor Navale Romane

Ziare.

Corvetele din gama Gowind se remarca prin modularite si prin capacitatea de a fi adapte cu usurinta cerintelor clientului, fie ca e vorba de caracteristici tehnice sau echiparea cu armament de ultima generatie.Gratie experientei unice si celor mai performante tehnologii militare dezvoltate, Naval Group a fost selectata sa construiasca 12 corvete Gowind® 2500 pentru Malaezia, Egipt si Emiratele Arabe Unite.Corvetele comandate sau in curs de constructie se remarca prin caracteristicile tehnice superioare si echipamentele de lupta de ultima generatie utilizate de companie, dar evidentiaza si expertiza semnificativa a constructorului francez de nave militare in ceea ce priveste stabilirea unor parteneriate inovatoare, ambitioase si sustenabile cu partenerii locali, care implica un amplu transfer de tehnologie.In 2011, Malaezia a fost prima tara care a contractat sase corvete din gama Gowind. Acestea sunt construite de partenerul local Boustead Naval Shipyardcu asistenta tehnica franceza.Marina Egipteana a comandat in 2014 patru corvete Gowind 2500. Prima corveta a fost realizata in Franta, la Lorient, si livrata Egiptului anului trecut, iar celelalte sunt construite in Alexandria, in baza unui acord de transfer tehnologic.Anul trecut, Naval Group a semnat un nou contract pentru a livra doua corvete Emiratelor Arabe Unite.Corvetele Gowind 2500 comandate de Egipt au 102 metri lungime, 16 metri latime si un deplasament de 2.600 de tone. Pe langa sistemul de rachete suprafata-aer 16 VL Mica si opt rachete anti-nava Exocet MM40 Block 3, corvetele Marinei Egiptene sunt echipate cu un tun de 76 mm, doua tunuri rapide de 20 mm si tuburi lanstorpile. Printre alte caracteristici se numara si un hangar care gazduieste un elicopter de 10 tone.Corvetele sunt construite pentru un echipaj format din 80 de persoane. Sistemul de propulsie diesel 10MW ofera o viteza maxima de 25 de noduri si o autonomie de 3700 de mile marine la o viteza de 15 noduri.Marina Regala Malaeziana a avut cerinte cu totul diferite in ceea ce priveste corvetele: acestea pot atinge o viteza maxima mai mare si au spatiu suplimentar pentru echipaj. Corvetele comandate de Marina Regala Malaeziana au o lungime de 110 metri, un deplasament de 3,100 de tone si pot acomoda un echipaj format din 138 de persoane.Armamentul este si el diferit fata de cel comandat de Marina Egipteana. Corvetele Marinei Regale Malaeziene sunt echipate cu tunuri de 30 mm si rachete anti-nava NSM produse de compania norvegiana Kongsberg.Atat corvetele comandate de Marina Egipteana, cat si corvetele comandate de Marina Regala Malaeziana vor fi echipate cu sistemul de management al luptei de ultima generatie SETIS - rezultatul experientei indelungate a Naval Group in proiectarea sistemelor integrate, multi-misiune si de lupta.Datorita sistemul SETIS, care ofera cele mai bune solutii de gestionare si de luare a deciziilor, Gowind® 2500 asigura suprematia in lupta pe mare si face fata cu succes atat amenintarilor conventionale, cat si celor asimetrice.Naval Group este unul dintre putinii constructori la nivel mondial de portavioane, submarine nucleare si nave militare de ultima generatie.Cu actionar majoritar statul francez, Naval Group este principalul furnizor al Marinei Franceze. Cu o vasta experienta in contracararea amenintarii prezentate de submarinele rusesti in Atlantic si Mediterana, Marina Franceza este cea mai prezenta in Marea Neagra, in cadrul unor misiuni si exercitii NATO.Santierul Naval Constanta este unul dintre cele mai mari santiere de constructii, reparatii si conversii de nave din Europa, ocupand o suprafata de aproximativ 800.000 mp. Este auditat international in privinta capabilitatii de a construi nave militare de tipul corvetelor, dar si de dimensiuni mult mai mari.Santierul Naval Constanta este partenerul strategic al Fortelor Navale Romane in reparatia si modernizarea celor mai importante nave, deruland mai multe programe in acest sens cu Marina Romana.