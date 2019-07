Naval Group si Santierul Naval Constanta resping cu fermitate campania de fake news la adresa asocierii

Despre Naval Group

Despre Santierul Naval Constanta

Asocierea dintre Naval Group si Santierul Naval Constanta s-a clasat pe prima pozitie la licitatia pentru construirea celor patru corvete multifunctionale, care a fost oAsocierea reafirma angajamentul de a construi corvetele in Santierul Naval Constanta, cu o implicare consistenta a industriei romanesti de aparare. "Orice alte informatii vehiculate reprezinta un fals grosolan din categoria fake news si ne rezervam dreptul de a intreprinde toate masurile juridice necesare", se mai arata in comunicatul de presa."Reiteram principiile care ne-au ghidat pe parcursul procesului competitiv deschis de Ministerul Apararii Nationale - cea mai performanta tehnologie la cel mai competitiv pret pentru Fortele Navale Romane", mai informeaza Naval Group.Cu actionar majoritar Republica Franceza,Spre deosebire de competitorii care produc preponderent nave civile, Naval Group produce doar nave militare , toate de ultima generatie: corvete, fregate, portavioane si submarine, inclusiv submarine cu propulsie nucleara.Chiar vineri a fost lansat la apa SUFFREN, submarin cu propulsie nucleara care va dota flota Republicii Franceze.Infiintat de Anghel Saligny acum peste 125 de ani,, fiind santierul cu cea mai vasta experienta si cu cele mai multe nave construite.Numai in ultimii 17 ani de la privatizare, santierul a construit si livrat peste 30 de nave.SNC este auditat international in privintade tipul corvetelor, dar si de dimensiuni mult mai mari.De asemenea, Santierul Naval Constanta are opentru constructia si reparatia de nave militare.Fiind, este lesne de inteles ca actionariatul SNC este cunoscut si toate criteriile legale sunt respectate.Navalistiila santierul 2 Mai Mangalia, infiintata intial ca sectie de productie a Santierului Naval Constanta.Relevant este si faptul ca Santierul Naval Constanta, prin, asigura andocarea, intretinerea si lucrarile periodice de modernizare a fregatelor tip 22 Regina Maria si Regele Ferdinand, construite in santiere britanice, de la livrarea acestora catre Fortele Navale Romane pana in prezent, se mai arata in comunicatul de presa.