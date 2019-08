Nave si aeronave militare din Italia, Ucraina si SUA, la manifestarile de Ziua Marinei de la Constanta

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Fortelor Navale Romane, la exercitiul naval demonstrativ "Fortele Navale Romane 19", care va fi organizat joi, 15 august, la Constanta, vor participa nave si aeronave militare din Italia, Ucraina si Statele Unite ale Americii."Publicul spectator de pe faleza din fata Comandamentului Flotei va putea sa admire in dispozitivul naval de pe mare, in plus fata de navele militare romanesti, o nava-scoala ucraineana din clasa Petrushka, precum si distrugatorul american USS Porter. Secventele aeriene vor fi asigurate de aeronave ale fortelor navale si aeriene romane, precum si de aeronave italiene Eurofighter Typhoon si un avion american de cercetare P8 Poseidon", au precizat reprezentantii Fortelor Navale Romane.Sursa citata mentioneaza faptul cae, prezenta la Ziua Marinei Romane 2019, este alcatuita din patru detasamente de militari din Fortele Navale Romane si cate un detasament de militari din Italia, Ucraina si SUA, cu detasamentul Asociatiei "Traditia Militara" incheind formatia.Navele-scoala ucrainene si distrugatorul american au acostat, luni, in Portul Constanta, pentru o escala de trei zile, timp in care sunt planificate vizite, pentru echipajele acestora, la obiectivele turistice de pe litoral.