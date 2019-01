Noaptea generalilor. PSD a reinfiintat divizia Tudor Vladimirescu

PSD, ca ocupantul URSS

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Ambele divizii erau formate din prizonieri romani aflati in lagarele sovietice dupa batalia de la Stalingrad. Membrii diviziei "Tudor Vladimirescu", toti militari onesti pana la prizonierat, au depus un juramant care continea fraza cheie: "Jur sa pastrez cu sfintenie fratia de arme cu Armata Rosie", fraza care a permis, patru ani mai tarziu, distrugerea din interior a Armatei Romane.Dumitru Petrescu, unul dintre ilegalistii comunisti aflati atunci la Moscova in echipa Ana Pauker, a coordonat efortul de ideologizare a ofiterilor si soldatilor romani din cele doua divizii, adica i-a transformat in uneltele comunizarii viitoare a Armatei.Divizia "Tudor Vladimirescu" a fost adusa la Bucuresti inca din 31 august 1944, impreuna cu tancurile sovietice, si a fost "integrata" rapid in Armata Romana, participand la razboiul de pe frontul de vest., in sensul in care, programat astfel prin ADN-ul sau, urmareste cu incrancenare sa isi aserveasca si ultimul atom din Romania.PSD-ul a fost dintotdeauna urat de catre romani nu pentru ca are vreo ideologie comunista sau pro-ruseasca (chiar daca echipa Iliescu-Militaru ar fi avut-o la inceput, ea a disparut inca din primii ani), ci pentru caFiecare guvern FDSN, PDSR sau PSD a fost obsedat de ideea de a isi pune oamenii fideli la conducerea oricarei bucatele a statului roman. In mintea fiecarui lider al PSD se insurubeaza cate un dracusor care nu-i da acestuia pace pana cand nu isi aserveste ultima taraba din cea din urma piata a tarii.: politia, justitia, procuratura, biserica, federatia de fotbal, masoneria, toate care nu erau, legal, in buzunarul guvernelor PSD, au fost infiltrate si supuse, le-au fost adusi sefi loiali liderilor PSD sau macar s-a incercat aceasta.Ei bine, nici Liviu Dragnea nu putea sa gandeasca altfel: dupa ce s-a umplut de ridicol cu plantarea unor "piti" de-ale marelui sau vizir, Darius Valcov, la conducerea Fiscului sau chiar a Agentiei Medicamentului, arendasul din Alexandria a declansat operatiunea de acaparare a uneia dintre ultimele redute care au scapat pana acum psd-izarii:Conform legii, Armata Romana este condusa, din punct de vedere militar, de catre un grup de cinci oameni, seful Statului Major al Apararii, loctiitorul acestuia si cei trei sefi ai statelor majore ale celor trei forte ale armatei: fortele terestre, fortele aeriene si fortele navale.Toti acesti cinci oameni sunt numiti, prin lege, de catre comandantul Armatei, presedintele tarii, la propunerea ministrului Apararii. Seful Statului Major General este ofiterul roman cu cea mai inalta pozitie militara si conduce, din punct de vedere militar, Armata, fiind numit pentru o perioada de 4 ani.Ei bine, pentru ca mandatul actualului sef al Armatei expira in decembrie 2018, psd-istii lui Dragnea s-au gandit ca este o buna ocazie sa preia si controlul fortelor armate ale tarii. Si, pentru ca PSD este un tanc dispus sa calce totul sub senile pentru a-si impune suzeranitatea feudala, nu s-a impiedicat catusi de putin de lege, ba chiar a sfidat-o cu nerusinare.Cazul incercarii de ocupare a Armatei de catre divizia "Tudor Vladimirescu" a lui Dragnea este extrem de simplu din punct de vedere legal: prin lege, presedintele numeste seful Statului Major al Apararii, la propunerea ministrului de resort, dintr-o lista extrem de scurta si precisa, de fix patru oameni: loctiitorul sefului de stat major generalplus cei trei sefi de stat major ai fortelor militare (terestre, aeriene si navale), aflati. Simplu, nu?Da, dar oricine cunoaste PSD-ul stie ca orice numire in Romania de azi se face cu stirea si acceptul unui singur om (Dragnea) si numai dupa ce cel care urmeaza sa fie numit a acceptat suzeranitatea stapanului absolut al tarii.: abia pe 14 decembrie 2018, Beniamin Les (rotunjorul trimis de Stapan a doua oara sa pastoreasca Apararea) trimite o scrisoare presedintelui, in care ii ceredoua lucruri: sa il accepte pe generalul Scarlat sef al Statului Major al Fortelor Terestre la punctul 1 si sa il numeasca sef al Statului Major al Apararii pe acelasi Scarlat la punctul 2,Este adevarat ca PSD-ul a folosit de multe ori in istorie acest truc cand cucerea cate o institutie: in aceeasi zi, dimineata, ministrii zelosi isi angajau oamenii in diverse institutii si la pranz ii si numeau la conducerea acelor institutii, din calitatea de, nu-i asa, deja specialisti.Si daca macar s-ar fi oprit aici! Numai ca liniile rosii incalcate conduc la alte linii rosii incalcate, astfel incat dupa ce Iohannis a salvat ce se mai putea salva si i-a prelungit mandatul actualului sef al Armatei, generalul Ciuca, PSD nu s-a putut opri din ridicol si a decis sa conteste decretul de prelungire. Daca nu a reusit sa provoace o numire ilegala in fruntea Armatei, ministrul Apararii a decis sa arunce corpul ofiteresc in haos, instituind starea de incertitudine la varful lantului de comanda.Vi se pare ca asta poate sa mai fie o armata functionala? Oare cine ar pleca la moarte respectand ordinul unui sef indoielnic?Cat priveste cererea de suspendare a decretului de prelungire, aici absurdul atinge cote inimaginabile: daca vreo instanta stahanovista va admite suspendarea executarii, vom avea o armata fara comanda, victima sigura.Dar daca inamicul ne va ataca chiar atunci? Va exista cineva credibil care sa comande Armata? Asta ca sa nu mai amintim ridicolul absolut al ideii de atacare in contencios administrativ a prelungirii mandatului generalului Ciuca: adica ministrul Apararii, specialistul in merceologie Beni de la Satu Mare, chiar crede ca la prelungirea mandatului unui om aflat in functie trebuie reluata procedura de avizare a acestuia?Pai de ce nu il trimite Beni pe colonelul jurist Cipu sa participe la cursul de Drept Administrativ (sau poate la seminar, ca e mai usor) din anul I sau II de la Facultatea de Drept?Hai sa ne uitam si pe istoria ultimilor ani si sa observam cum a inceput asaltul PSD-ist asupra bugetului militar: cu ideea trasnita de a-i oferi, prin incredintare directa, unei firme a lui Elliot Broidy, cel care l-a ajutat pe Dragnea sa faca pe chelnerul la inaugurarea mandatului Trump, a unui mizilic de contract de pana la un miliard de dolari, vizand cumpararea unui sistem de conducere electronica integrata a Armatei (C4ISR, in limbaj militar).Adica, prin februarie 2018, lobbiy-stul lobbiy-stului Broidy plus echipa de zgomote PSD-iste au incercat sa cadoriseasca cu multe sute de milioane de dolari o firma nou-infiintata, care nu avea acces la tehnologia pe care planuiau s-o cumpere romanii (tehnologie altminteri detinuta de numai trei-patru firme la nivel mondial).Numai ca povestea n-a tinut si au mai facut de ras si un important ziar care a trebuit sa-si stearga de pe servere stirea buclucasa (uitand de posibilitatea unor "print-screen"-uri facute la timp).adica omul cu banul din minister.. Adica in ajunul Craciunului, in loc sa-si impodobeasca bradul, abia venit de doua luni de la editarea de manuale de merceologie in Satu Mare, Beniamin Les se apuca si cumpara rachete de la firma germana Eurospike.Oare merceologia sa-l fi impiedicat sa afle ca a dat 100 de milioane de euro pe niste rachete fabricate dein Israel si doar ambalate in Germania, pentru a fi vandute Romaniei cu un pret dublu? Ei, as! Beni recidiveaza si un an mai tarziu cand se ocupa de inzestrare si sub tacerea aprobatoare a tehnocratului Julien Ciolos.E drept ca Les s-a retras strategic din post cu numai doua luni inainte de inevitabilul ajun al Craciunului 2016 cand, sub tacerea in franceza a premierului #rezist, Romania cumpara din nou aceleasi rachetepe care cineva pusese eticheta cuSau caltabos? Oricum, dupa figura, Les pare mai degraba un gurmand...Les s-a retras in octombrie 2016 din functia de secretar de stat numai pentru a lupta in campania electorala impotriva tiraniei sorosiste a guvernului din care facuse parte. Si cum campania a avut mare succes, specialistul in merceologie devine ministrul Apararii in ianuarie 2017.Un bun prilej sa reia legaturile cu Catalin Moraru, fostul sau loctiitor de la Departamentul de Inzestrare, si sa incerce sa finalizeze o alta afacere "de succes": cumpararea de drone de la firma Aeronautics dupa o licitatie "cu cantec" pe care amicul Moraru o ghidonase astfel incat sa fie castigata de o companie care nici nu avea produsul pe care romanii il doreau.Cam la fel cu afacerea Circinius, cea destinata lui Broidy, si afacerea dronelor a cazut, ca prea era cusuta cu ata alba.Intre timp, PSD-ul nu a stat cu mainile in san, ci a mai ocupat niste cazarmi, aducand la conducerea firmei care cheltuie cei 2% din PIB pentru inzestrare pe "simpaticul" Misa Popic, unul dintre oamenii de profesie director in ultimii zeci de ani, dar care nu a uitat pe nicaieri un CV. Adica, oameni buni, ca o incununare a transparentei regimului democratic Dragnea,Sau sa fie o explicatie mai simpla, cum ar fi aceea ca PSD a pus la Romtehnica o persoana de 70 de ani!!! Ei, nu-i nimic, pensionarul Popic face echipa buna cu mai tanarul sau prieten, Andrei Ignat, un craiovean de doar 38 de ani, numit de Dragnea secretar de stat pentru inzestrare, adica un mic Les in devenire.Poate ca asa intelege PSD teoria mediei aritmetice: in medie cuplul Ignat-Popic are varsta si experienta ideala pentru a cheltui 2% din PIB-ul national in fiecare an... Iar Ignat va invata din mers, nu are importanta ca zidurile ministerului soptesc ca uneori miroase ciudat si este exagerat de vesel pe la 9 dimineata.E clar acum de ce vrea PSD-ul sa isi supuna Armata? De ce vrea PSD-ul sa scape de generalul Ciuca, actualul sef al Armatei?De ce or fi ales sa nu respecte legea si sa ii "prinda mana la spate" lui Iohannis? Poate au avut nevoie de un nou razboi, sa testeze vigilenta lui Iohannis.In definitiv, cam asta fac si pilotii rusi in Marea Neagra: din cand in cand intra "din greseala" in spatiul nostru aerian sa testeze reactia noastra si a aliatilor, sa vada ce avioane se ridica de la sol si cat de repede ii intercepteaza, sa vada daca Romania face mare caz de violarea repetata a spatiului aerian.Daca Iohannis ar fi cedat si Armata ar fi avut un nou sef, instalat in mod ilegal, PSD-ul ar fi avut pe cine sa santajeze. Dar militarii romani, dintr-o tara NATO aflata la granita aliantei, ar fi avut o structura de decizie neclara si vulnerabila. Pana la urma, intr-o armata singurul lucru indiscutabil este lantul de comanda.A! Dar era sa uit sa-i amintesc generalului Mitica damboviteanul savuroasa epigrama pe care Pastorel i-o dedica primului comandant al diviziei "Tudor Vladimirescu", colonelul Cambrea:"Din falnic vanator de munteMi te-a facut Ana PandurIntai ti-a infipt o stea in frunteSi-apoi un Debretin...in c..r."