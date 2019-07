Noile corvete multifunctionale ale Marinei Romane vor fi construite de francezii de la Naval Group

Ziare.

Este vorba despre patru noi corvete multifunctionale, care vor fi construite la pachet cu modernizarea fregatelor din dotarea marinei. Acestea vor fi construite la Santierul Naval Constanta , cu tehnologie franceza si muncitori romani.Licitatia organizata de Romtehnica SA a fost blocata in repetate randuri si au existat diverse contestatii.La inceputul lunii iunie, un secretar de stat din Ministerul Apararii, apropiat al fostului presedinte al PSD, Liviu Dragnea, a fost demis din aceasta cauza.O contestatie a fost depusa si de italienii de la Fincantieri, dar acestia s-au inteles pana la urma cu francezii, alaturi de care dezvolta alte proiecte la nivel mondial, asa ca procedurile au putut continua, iar compania care a oferit cel mai mic pret a castigat.Castigatorul nu a fost inca anuntat oficial, dar surse apropiate licitatiei arata ca Romtehnica a informat deja Naval Group si Santierul Naval Constanta cum ca oferta lor s-a clasat pe primul loc, in urma evaluarii si dupa retragerea tuturor contestatiilor.Naval Group este cel mai mare constructor de nave militare din Europa si a inregistrat in 2018 o cifra de afaceri de 3,7 miliarde de euro, cu vanzari in crestere cu 13% fata de 2017.Grupul francez este unul dintre putinii constructori la nivel mondial de portavioane, submarine nucleare si nave de ultima generatie, complet echipate cu sisteme de lupta antiaeriana, anti-nava sau anti-submarin.De peste 400 de ani, Naval Group este principalul furnizor al Marinei Franceze.V.D.