O firma romaneasca a intrat in reteaua globala de aprovizionare pentru sistemul Patriot

Ziare.

com

Aerostar devine astfel parte din reteaua globala de aprovizionare a Raytheon, avand posibilitatea de a exporta catre celelalte 15 natiuni din cadrul Parteneriatului Patriot care detin, impreuna, peste 220 de unitati Patriot."Aceasta comanda oficializeaza inceputul colaborarii pe termen lung pe care Raytheon o are cu industria din Romania", a spus Mike Ellison, country manager pentru Romania. "Ne pregatim sa realizam mult mai multe alaturi de industria romaneasca de aparare, deoarece un astfel de parteneriat solid este un element cheie in relatia dintre Raytheon si romani", a continuat el.Sistemul Patriot de la Raytheon protejeaza impotriva unei game extinse de amenintari aeriene ce include aeronave, rachete balistice tactice, rachete de croaziera si vehicule aeriene autonome."Aerostar este pregatit sa contribuie la construirea sistemelor Patriot destinate Romaniei", a spus Grigore Filip, presedinte si director general al Aerostar. "Parteneriatul nostru reprezinta o oportunitate uiasa care se va materializa imediat ce vor fi produse primele unitati Patriot romanesti", a punctat acesta.Comanda include realizarea de piese prelucrate si de ansambluri mecanice destinate montarii si fixarii componentelor electronice din cofretul radarului. Aceste componente vor alcatui subansambluri, care, la randul lor, vor fi integrate in constructia flotei Patriot.Aerostar este specializata in productia, asamblarea, integrarea si suportul logistic integrat pentru o gama larga de sisteme de aparare si aviatice.Raytheon are vanzari de 27 miliarde de dolari in 2018 si 67.000 de angajati. Compania furnizeaza echipamente electronice de ultima generatie, solutii de integrare a sistemelor, produse si servicii C5ITM, precum si servicii de detectare, maximizare a efectelor si asistenta in misiune pentru clienti din peste 80 de tari.Cele 16 state care au achizitionat sistemul Patriot sunt: Statele Unite ale Americii, Olanda, Germania, Japonia, Israel, Arabia Saudita, Kuweit, Taiwan, Grecia, Spania, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Romania, Suedia si Polonia.