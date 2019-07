Olanda si Belgia aleg tot Naval Group

Ziare.

Naval Group si Eca-Robotics Sasu, cele doua companii franceze care au castigat acest contract de aproximativ 1,1 miliarde de euro pentru fiecare tara, vor asigura o parte importanta din productie in Belgia. Contractul de peste doua miliarde de euro se intinde pe o perioada de zece ani.La ceremonie au participat Viceprim-ministrul belgian si Ministru al Apararii, Didier Reynders, Secretarul de Stat olandez pentru Aparare, Barbara Visser, si ambii directori francezi ai consortiului format din Naval Group si Eca-Robotics Sasu, Herve Guillou si Guenael Guillerme.Dragoarele cu care gigantul francez a castigat contractul vor fi echipate cu sisteme de drone navale si vor constitui un punct de referinta la nivel international in domeniul constructiei de nave militare.Dupa o etapa de proiectare, se va lansa faza de productie a navelor si a sistemelor de drone, cu o prima livrare asteptata in 2023. O parte semnificativa a contractului, inclusiv productia anumitor echipamente navale si a dronelor navale, va fi executata in Belgia. Mentenanta va fi efectuata tot in Belgia, la Zeebrugge, in parteneriat cu Flandra Ship Repair (FSR).Tot in acest an, Australia a anuntat ca a ales Naval Group pentru a construi o flota noua de 12 submarine ultramoderne de atac, pentru a contracara amenintarile din Pacific si Oceanul Indian.Saptamana trecuta, ministrul Apararii, Gabriel Les, a anuntat oficial ca asocierea dintre Naval Group si Santierul Naval Constanta (SNC) a castigat licitatia organizata de MApN pentru dotarea Marinei Militare Romane cu patru corvete multifunctionale si a modernizarea fregatelor Regina Maria si Regele Ferdinand.Cele patru corvete echipate cu tehnologie si armament de ultima generatie vor fi construite la Constanta, cu o ampla implicare a industriei romanesti de aparare. Prima corveta ar urma sa fie livrata in trei ani de la semnarea contractului, in timp ce contractul se intinde pe o perioada de sapte ani.Avand ca actionar majoritar statul francez, Naval Group este lider european in constructia de nave militare si unul dintre putinii constructori la nivel mondial de portavioane si submarine nucleare, spre deosebire de competitorii sai din Romania, axati mai ales pe nave civile.