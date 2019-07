Pentagonul transfera drone militare MQ-9 Reaper in Romania

Ziare.

com

Aceste drone sunt alocate Detasamentului al II-lea al Grupului de operatiuni expeditionare 52 de la Baza aeriana Miroslawiec, o unitate separata din cadrul Unitatii de lupte aeriene 52, cu sediul in Spangdahlem AB, Germania, a carei misiune este desfasurarea de operatiuni de supraveghere, recunoastere si culegere de informatii pentru realizarea obiectivelor combatante ale comandamentului.Dronele MQ-9 Reaper sunt desfasurate in Polonia din luna mai 2018, iar relocarea lor temporara in Romania se desfasoara in cooperare deplina cu autoritatile romane.Potrivit website-ului defensenews.com, Fortele aeriene americane (U.S. Air Force) au construit un hangar la Baza Aeriana 71 de la Campia Turzii.