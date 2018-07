Portugalia accepta sa ne vanda 5 avioane de lupta F-16. Romania are insa nevoie de mult mai multe

Ziare.

"La fel ca in cadrul programului anterior, avioanele ce urmeaza sa fie vandute sunt din stocurile nationale si vor fi inlocuite cu alte avioane din SUA si modernizate (MLU), de Fortele Aeriene Portugheze si industria nationala de aparare", a anuntat Ministerul Apararii de la Lisabona, citat de presa portugheza.Pana sa stabileasca pretul la care vand avioanele catre Romania, portughezii trebuie, insa, sa negocieze si cu producatorul american. Asa ca livrarea aeronavelor va mai dura.Ministrul Apararii, Mircea Fifor, anuntase deja, in urma cu circa o saptamana, ca Romania va cumpara aceste avioane si ca ulterior va mai achizitiona si altele.Romania a mai cumparat deja, cu 628 de milioane de euro, alte 12 avioane F 16 MLU 5.2 pe care le-a adus in tara in mai multe reprize. Ultimele trei au fost aduse de la baza Monte Real din Portugalia la baza Fetesti la finele lunii septembrie 2017.Pilotii romani au declarat ca au nevoie de macar 48 de avione F-16, asa ca Ministerul Apararii informa, in toamna trecuta, ca negociaza cu SUA cumpararea a inca 36 de avioane de lupta. Cele la care Portugalia e dispusa sa renunte ar putea fi primele 5 din noul lot.Citeste si: