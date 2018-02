Proiectul pentru inzestrarea Armatei cu sisteme de lansatoare multiple de rachete a fost adoptat

Ziare.

Astfel, se contribuie la descurajarea unei agresiuni impotriva Romaniei si articularea unui raspuns adecvat la provocarile actuale si viitoare ale mediului de securitate , se arata in raportul adoptat de plenul Camerei Deputatilor."Prin inzestrarea cu sisteme de lansatoare multiple cu bataie mare se asigura capabilitatea necesara pentru desfasurarea de actiuni militare de intensitate ridicata si asigurarea sprijinului general al operatiilor Gruparii de Forte Terestre", se arata in raportul adoptat in plenul Camerei Deputatilor.Proiectul de lege prevede atribuirea de catre Guvernul Romaniei Guvernului SUA a contractelor de stat de tip scrisoare de oferta si acceptare pentru achizitionarea a trei sisteme cu cate 18 instalatii de lansare fiecare, incluzand, dar fara a se limita la asta, munitie, elemente de comanda, control, senzor, suport logistic, mentenanta, echipamente criptografice si cu regim special, precum si serviciul de instruire a personalului la toate nivelurile necesare.Aceste achizitii vor fi asigurate din bugetul Ministerul Apararii Nationale (MApN)."Pentru realizarea si mentinerea capabilitatii mentionate, MAPN trimite personal militar pentru indeplinirea unor misiunii in afara teritoriului national in conformitate cu contractele incheiate", se mai arata in raport.Pe durata misiunilor personalul beneficiaza de drepturile minime de diurna stabilite pentru fiecare categorie de personal participant la misiunile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman.Proiectul pentru inzestrarea Armatei cu sisteme de lansatoare multiple de racheta a fost initiat de Guvern si adoptat cu 276 de voturi "pentru" si 2 "contra".Camera Deputatilor este for decizional.